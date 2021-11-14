Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну

Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну
Павел Прилучный рассказал об актрисе Мирославе Карпович. Актер редко высказывается о Мирославе Карпович, с которой встречается более года. Но в эти моменты он всегда с теплотой отзывается о любимой. Павел не может скрыть трепета, когда в беседе дело доходит до его избранницы. Он восхищается «папиной дочкой», а точнее тем, чему она посвящает свою жизнь. 35-летняя актриса занимается благотворительностью. «Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность — это Мирослава», — делится в эфире программы «Ты не поверишь!» Прилучный.
Павел Прилучный Однако, женщина не рассказывает об этом публично. «Никогда не афиширует это, не выставляет в Инстаграм ничего, — говорит мужчина. — Все, что пожалеть и отдать себя полностью — это она». Павел удивлен тому, насколько его возлюбленная отдается важному делу: «80 процентов ее времени и дохода уходит на благотворительность». «Мажор» признается, что и сам давно занимается поддержкой нуждающихся, но предпочитает так же, как и Мирослава, не кричать об этом всему свету: «Хорошими поступками хвастаться нельзя, да?». Павел Прилучный прививает это и своему восьмилетнему сыну Тимофею от экс-жены Агаты Муцениеце. Так, вместе они посетили Подмосковный приют для детей из малообеспеченных семей. К слову, публика считает Павла мировым папой, он часто проводит время с детьми и делает это творчески. Когда Мия и Тимофей пришли к нему в театр, он решил примерить новый образ для дочки и помог ей раскрасить ее лицо гримом. «Когда дети рядом, я счастлив. Взял их вчера с собой на спектакль. Подурачились с Мией в гримерке», — писал Прилучный в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Похоже, Halo Infinite мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября + релизы в Game Pass
Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября +
Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в следующем году
Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в
Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока внутри Ubisoft
Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока
"Выпила и начала грубить людям": певица рассказала, как Волочкову выгнали из турецкого отеля
"Выпила и начала грубить людям": певица рассказала, как
Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну
Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну
Анна Семенович получила баснословно дорогой подарок от поклонника
Анна Семенович получила баснословно дорогой подарок от поклонника
Анастасия Волочкова заявила, что дочери тяжело живется с отцом
Анастасия Волочкова заявила, что дочери тяжело живется с отцом
Ольгу Бузову публично оскорбила Яна Поплавская
Ольгу Бузову публично оскорбила Яна Поплавская
Максим Галки самоизолировался в своем замке
Максим Галки самоизолировался в своем замке
Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое
Не оглядывайтесь назад: как и почему важно отпускать прошлое
Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на них надрезы, но на это есть причина
Сотрудник отеля рассказал, почему они сами портят матрасы и делают на

Топ на сегодня

Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The

Еще по теме

Прилучный рассказал, как дети относятся к Мирославе: «Они ее …»
Впервые! Прилучный признался, что спит с Мирославой
Мирослава Карпович рассказала о романе с известным актером
Прилучный отдыхает в Сочи вместе с Карпович и детьми