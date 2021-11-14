Возлюбленный Мирославы Карпович раскрыл ее тайну

Павел Прилучный рассказал об актрисе Мирославе Карпович. Актер редко высказывается о Мирославе Карпович, с которой встречается более года. Но в эти моменты он всегда с теплотой отзывается о любимой. Павел не может скрыть трепета, когда в беседе дело доходит до его избранницы. Он восхищается «папиной дочкой», а точнее тем, чему она посвящает свою жизнь. 35-летняя актриса занимается благотворительностью. «Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность — это Мирослава», — делится в эфире программы «Ты не поверишь!» Прилучный.Павел Прилучный Однако, женщина не рассказывает об этом публично. «Никогда не афиширует это, не выставляет в Инстаграм ничего, — говорит мужчина. — Все, что пожалеть и отдать себя полностью — это она». Павел удивлен тому, насколько его возлюбленная отдается важному делу: «80 процентов ее времени и дохода уходит на благотворительность». «Мажор» признается, что и сам давно занимается поддержкой нуждающихся, но предпочитает так же, как и Мирослава, не кричать об этом всему свету: «Хорошими поступками хвастаться нельзя, да?». Павел Прилучный прививает это и своему восьмилетнему сыну Тимофею от экс-жены Агаты Муцениеце. Так, вместе они посетили Подмосковный приют для детей из малообеспеченных семей. К слову, публика считает Павла мировым папой, он часто проводит время с детьми и делает это творчески. Когда Мия и Тимофей пришли к нему в театр, он решил примерить новый образ для дочки и помог ей раскрасить ее лицо гримом. «Когда дети рядом, я счастлив. Взял их вчера с собой на спектакль. Подурачились с Мией в гримерке», — писал Прилучный в личном блоге.