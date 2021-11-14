ВСУ пообещали уничтожать мигрантов, которые попытаются проникнуть из Белоруссии

Вадим Карасев

В пресс-службе украинской 61-й отдельной пехотной егерской бригады заявили, что будут уничтожать лиц, которые попытаются несанкционированно прорваться на территорию страны со стороны Белоруссии. На границах РБ сейчас наблюдается скопление мигрантов, но их целью являются Литва и Польша.

В воинском соединении допустили возможность маскировки неких лиц под беженцев.

В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями.

Как сообщал Ruposters, недавно неподалеку от границы с РБ погиб польский военный. Инцидент оказался несчастным случаем – по предварительной информации, огонь открыли свои, перепутав его с нарушителем границы.