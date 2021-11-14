"Выпила и начала грубить людям": певица рассказала, как Волочкову выгнали из турецкого отеля

Вадим Карасев

45-летняя Анастасия Волочкова попала в очередной скандал. Знаменитую балерину выселили из отеля - в Сети обнародовано видео, на котором артистку грузят в машину и увозят, сообщает НТВ.

По словам певицы Анны Калашниковой, Анастасию Волочкову приехала интернациональный конгресс в качестве приглашенной звезды.



Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может перебрала и вела себя немного странно. Вокруг нее очень много мужчин крутилось из Европы, Франции, Праги, Чехии, Сербии. Все люди из бизнеса, обеспеченные. Может, ей кто-то понравился?



Судя по видео из Турции, балерина меняла на известном курорте мужчин как перчатки, а однажды звезда устроила пьяный концерт в одном из ресторанов - Волочкова материлась и похабно шутила, в то время как отдыхающие над ней откровенно смеялись, сообщает телеканал.



По словам певицы, Волочкову выгнали из отеля. "Выпила и начала грубить людям, причем там были дети", - рассказала Анна Калашникова.



Ранее в Сети появилось видео, на котором Анастасия Волочкова несвязно говорит в ресторане и передвигается шаткой походкой, после чего недоброжелатели обвинили артистку в алкоголизме. Балерина не стала отмалчиваться.



"Вы знаете, замечательно проходит мой отдых в Турции. Это самый прекрасный локдаун, который только можно было представить себе. Но я удивлена, неужели многие думают, что танцевать, петь, радоваться жизни нужно только под бокалы шампанского", — написала звезда.

Отдыхающая в настоящее время в Турции Анастасия Волочкова дала решительный отпор своим критикам в Сети.

"Не ваше дело, какое количество просекко налито в моем бокале. Я приехала сюда не танцевать, а отдыхать. Мы имеем право отдыхать так, как мы хотим", — отрезала балерина.



Как писал NEWSTES, ранее Анастасию Волочкову высмеяли в Сети за "квадратную" попу.