Животное-покровитель 2022 года

Вадим Карасев

Ежегодно происходит смена покровителя по китайскому календарю, и в 2022 году мы поприветствуем могучего Водяного Тигра, который будет править на протяжении 12 месяцев и приглядывать за нами.

В восточном календаре ежегодно происходит смена животного-покровителя и стихии, и для того, чтобы новый 2022 год прошел успешно, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с особенностями правления Тигра. Его называют Водяным и Голубым, и стихия грядущих 12 месяцев — Вода.

Что нам несет Водяной Тигр

2022 год будет временем перемен, ведь правление нового покровителя будет разительно отличаться от предыдущих. На первый план выйдут работоспособность, уверенность, честность и семейные ценности. Тигр рьяно охраняет семью, поэтому в новом году будет проще справиться с семейными неурядицами, найти истинную любовь и обрести взаимное счастье.

Стихия Воды обманчиво тиха, однако в ее глубине кроются удивительные силы, способные смести все на своем пути. В год Тигра придется сражаться с внутренними демонами, чтобы обуздать энергию и направить ее в мирное созидательное русло. Год будет временем прорыва, однако действовать нужно честно и править мудро, иначе планы и мечты рухнут под натиском негативных эмоций и импульсивных поступков.

В год Тигра полезно расширяться и решаться на те дела, которые раньше казались несбыточными мечтами. В 2022 году будет проще решиться на глобальные перемены: поставить точку в сложном деле, переехать, приобрести что-то важное для жизни. Успех и везение будут во многом зависеть от умения приспосабливаться и желания получать новые знания, которые помогут расширить границы, начать новое дело или занять хорошую должность.

Голубой Водяной Тигр — покровитель 2022 года

По восточному календарю год Тигра наступит 1 февраля. Именно с этого дня начнется правление нового покровителя, которое продлится вплоть до 21 января 2023 года. Уже сейчас можно начинать подготовку: приобрести украшения оттенков водной стихии, продумать праздничный наряд и приготовить те блюда, которые по достоинству оценит Тигр.