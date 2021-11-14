Зинаида Пронченко о новом сериале Михаила Зыгаря: "С Зыгарем, даже за большие бабки, на блудняк не подписываться"

Вадим Карасев

Известный кинокритик Зинаида Пронченко никогда не церемонится с теми, чье творчество считает, мягко говоря, посредственным. На этот раз под огонь ее критики попал писатель Михаил Зыгарь и его новый проект "Сказки Пушкина. Для взрослых".

Современное прочтение произведений великого русского классика Пронченко не вдохновило. Первую серию сериала под названием "Рыбка" она назвала "плотным потоком бреда, с эстетической точки зрения уступающим любому порноролику категории "зрелые".

Ингеборга Дапкунайте, она же рыбка, во время "Кинотавра" занимается в рапиде сексом с местным "гопником" под "Каста Диву". Алена Свиридова играет ее подругу и появляется в кадре под песню "Розовый Фламинго". Жан-Мишель Щербак тоже есть в кадре и тоже является частью этой кошмарной вселенной. Не удивлюсь, если в последующих сериях он будет изображать Пушкина. Клим Шипенко играет Клима Шипенко. Обращусь к нему напрямую: Клим, хорошо, что тебя уже взяли в космонавты, потому что с Зыгарем и Нателлой Крапивиной (она выступает продюсером сериала. — Прим. ред.) в космос точно не летают,

— пишет Зинаида Пронченко в фейсбуке.





Зинаида Пронченко

Прошлась критик не только по шоураннеру проекта, но и по всем причастным к его созданию.

Режиссер "Рыбки" — Ксения Зуева, сценарист — Женя Беркович. Дамы, исключительно из сестринства, воздержусь от комментариев. Но неужели вы забыли три антикризисных правила от Always — белое не носить, обтягивающее не надевать, с Зыгарем, даже за большие деньги, на блудняк не подписываться?

— отметила она.

Зыгарь, в свою очередь, критику игнорировать не стал и, назвав Пронченко, "поклонницей-маньяком", с иронией написал, что, хотя подружиться у них не получится, против ее рецензий на сериал он выступать не будет.

У нас еще пять серий "Сказок" впереди, пять прекрасных поводов продемонстрировать публике, как много внутри человека помещается говна, ваша аудитория очень это любит,

— заявил Михаил.





Михаил Зыгарь

К скандалу подключился и писатель Александр Цыпкин, которому уже тоже приходилось иметь дело с Пронченко. Как бы невзначай прорекламировав свой предстоящий учебник по PR, он попытался задеть Прончнко за живое.

Из нишевого блогера она обстрел за обстрелом становится, наконец, заметной фигурой наших сетевых игр в Чапаева. Помню, в момент осады меня я насчитал аж десять постов с моей фамилией, можно сказать, подряд. Моих упоминаний было больше, чем заметок о том, что Зину опять пригласил новый мужчина на свидание. А это ключевая тема ее творчества,

— написал Цыпкин.

Опыт скандала со светской тусовкой у Зинаиды немаленький. Летом ее оппонентами выступили Ксения Собчак и ее супруг Константин Богомолов. Когда Пронченко сообщила, что не поедет на кинофестиваль "Кинотавр", Собчак обвинила ее в лицемерии — якобы критик оказалась продажной и не способной на объективную критику, потому что подружилась с Михаилом Друяном — приятелем организатора "Кинотавра" Александром Роднянским.

Михаил Друян сумел кулинарными ужинами и парой халявных сумочек и вечеринок сделать так, что Зинаида теперь может ругать только то кино, что "не Роднянский и не Литвинова". А "Кинотавр" — нельзя. Там же Роднянский. А кто Роднянского обижает, того Миша ужинами кормить не будет. Трудно же объяснить широкой публике такое совпадение, что вначале ты путешествуешь и принимаешь приглашение на ужин в доме (!!) больших продюсеров "Кинотавра" (я ****** от сторис, увидев знакомые диваны), а потом "бескомпромиссно" отказываешься ехать на "Кинотавр",

— написала Собчак.





К этой перепалке подключился и Константин Богомолов, который намекнул, что Пронченко слишком перигрывает.

Вы очень стараетесь. Стараетесь выглядеть. Выглядеть талантливой, остроумной, острой, ироничной, витиеватой, ядовитой. Но вы очень пережимаете. У Вас ни строчки без остроты. То есть просто уже невозможно читать: остротам Вашим так тесно в Ваших текстах, что они задыхаются. Создается ощущение, что Вы литератор-садист. Дайте Вашим дивным метафорам, тонким аллюзиям, многочисленным цитациям воздуха. Им тесно. Они словно в коммуналке. Они умирают, не пожив. И еще. Вам надо отказаться от попыток быть француженкой. В этом тоже какой-то жим-пережим,

— обратился он к ней.

Пронченко ответила обоим супругам, что не поедет на "Кинотавр" не из-за того, что ее якобы коррумпировали, а потому что авторы фильмов просили дирекцию "Кинотавра" не пускать ее на фестиваль.

Свобода критика заканчивается там, где начинается свобода автора. Якобы у критиков преступный сговор, им заплатили за обструкцию. Да кто же? Кто нам заплатил? Пушкин? Путин? Мировая закулиса? Нам даже гонорары задерживают,

— заявила она.

Мариана Панкина