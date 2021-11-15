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14 ноября прошел Географический диктант

14 ноября прошел Географический диктант

14 октября состоялась Международная просветительская акция Русского географического общества – Географический диктант. В этот день диктант объединил тысячи участников из различных уголков земного шара, к нему присоединились также российские станции «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде, представители 106 стран ближнего и дальнего зарубежья. Число площадок составило почти 9 тысяч – это абсолютный рекорд за все время проведения акции. 

Сразу после окончания очного формата, в 14:00 по московскому времени  стартовал онлайн Диктант. Тестирование будет доступно до 14:00 24 ноября на сайте на сайте dictant.rgo.ru. Пройти его можно в любой момент неограниченное число раз. Регистрация для этого не нужна, а результат известен сразу после прохождения.

14 ноября Географический диктант прошел московской Штаб-квартире Русского географического общества. 

Традиционно вопросы Диктанта-2021 были связаны не только с географией, но и с целым спектром других наук: историей, биологией, минералогией, химией и т.д. Во многих заданиях содержатся подсказки, но, как отметил Президент РГО Сергей Шойгу, их услышит только тот, кто все-таки обладает определенным уровнем географических знаний.

«Люди думают, что это – школьная программа, контурные карты. На самом деле это невероятно интересная наука. И самое главное — невероятно интересное занятие, особенно когда начинаешь в какие-то вещи погружаться чуть глубже. Задача Географического диктанта – повышать интерес людей к тому, что их окружает. И самое главное — здесь нет какого-либо принудительного участия. Участвуют те, кто любит нашу страну, кто любит географию, те, кто хочет узнать о ней больше, проверить свои знания»,  — подчеркнул Президент РГО.

Перед началом Диктанта впервые в истории прошла церемония вручения почётного знака «Заслуженный географ Российской Федерации». Эта награда была введена Указом Президента России Владимира Путина в 2019 году.
Первым свой знак «Заслуженный географ» получили Почётный Президент РГО академик Владимир Котляков, первый Вице-президент РГО академик Николай Касимов, председатель Вологодского областного отделения РГО Надежда Максутова, заведующая Научным архивом РГО Мария Матвеева, Вице-президент РГО Владимир Колосов, член Ученого совета РГО Владимир Разумовский, Вице-президент РГО Кирилл Чистяков. 

Кроме того, перед Диктантом Президент РГО вручил серебряную медаль Международной географической олимпиады iGeo-2021 Елене Агаповой из Санкт-Петербурга.

В формате видеоконференции в мероприятии приняли участие победители конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта»: Глеб Виноградов из Челябинска, Тамара Иванова из Великого Новгорода, Татьяна Ложанова из Новосибирска и Андрей Остапенко из Вологодской области. Все победители получили подарочные сертификаты на путешествие в Карелию. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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