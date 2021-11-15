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17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания

17 нелепых примеров причесок, которым нет логического оправдания

Многие из нас были в ситуации, когда пришлось молиться богу и просить, чтобы наши волосы росли быстрее, потому что сделанная стрижка настолько ужасна, что нам даже стыдно выходить из дома. И кажется, что мы самые великие неудачники в этом мире.

На счастье, существует сабреддит r/Justfuckmyshitup. Они публикуют самые худшие стрижки людей, чтобы вам, дорогие читатели, стало лекче от мыли, что вы не одни такие.

1. Россия не перестает удивлять

2. Да лучше уже налысо..

3. Лол, вот это креатив!

4. Когда попросил барбера подстричь снизу покороче, а сверху немного оставить

5. Instagram никогда не разочаровывает

6. Это что за оборотень?

7. Немного "стиля" из конца 60-х

8. Рашн стайл

9. Да, подводка для глаз идет прямо по выбритой части головы

10. Это любовь с первого взгляда

11. Он даже не смог выбрить ровную линию

12. Сегодня вечером пришел с работы и увидел, что моя жена сделала моему ребенку эту стрижку

13. Когда пытаешься быть в "теме"

14. Это маркер?

15. Без комментариев

16. О Господи..

17. Лучший среди всех

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По материалам: Юмор

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