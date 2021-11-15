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17 школьников из Иркутской области стали победителями конкурса «Большая перемена»

17 школьников из Иркутской области стали победителями конкурса «Большая перемена»

В Крыму проходит финал второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором участвуют школьники из Иркутской области. В проект от региона вошли 42 школьника 9—11 классов из 11 муниципалитетов. 17 из них стали победителями. Это школьники из Иркутска, Братска, Саянска, Ангарска, Слюдянского района.

По условиям конкурса победители из 11 классов получат по одному миллиону рублей, 9 и 10 классов по 200 тысяч рублей. Средства должны быть потрачены на образование и саморазвитие.

В проекте 2021 года участвовали не только старшие классы, но и школьники с пятого по седьмой. На одно место претендовало 1500 человек. Всего участие в «Большой перемене» приняли 2,5 миллиона участников. В финале оказались 1500 школьников со всех регионов, победителями признаны 600 ребят. Дети выполняли задания по четырем направлениям: «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Искусство и творчество», «Общество».

Владимир Путин, президент:
– Искренне поздравляю победителей конкурса. Каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни. «Большая перемена» тоже развивается, в том числе благодаря вашим идеям и предложениям. Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
– Мы все прекрасно понимаем, что не бывает развития и побед без знаний, опыта и навыков. Я поздравляю наших ребят с победой. Этот результат еще раз доказывает, что качество образования в Иркутской области находится на высоком уровне. То, что наши школьники одни из лучших в стране - большая заслуга не только родителей, но и учителей. Благодаря наставничеству педагогов ученики научились работать в команде, отработали нестандартные решения в сложных вопросах. Все это пригодится им в дальнейшей жизни, – сказал Губернатор Иркутской области.

В рамках финала участники встретились с Федеральными министрами, знаменитыми артистами, журналистами, спортсменами и блогерами. Впереди участников конкурса ожидает профильная смена в Артеке, которая продлится до 26 ноября, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Проект этого года стартовал в марте. В нем участвовало 50 тысяч школьников и студентов из Иркутской области.

В прошлом году победителями конкурса стали девять учеников из Иркутской области. В финал вышли 15 человек.

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По материалам: irk

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