17 снимков, которые напоминают нам о том, что всех людей можно разделить на два лагеря
Сегодня, 09:25
При всём разнообразии человеческих характеров, взглядов и предпочтений, в мире есть множество вещей, по которым можно отследить, что люди делятся ровно на два лагеря. И речь здесь вовсе не про интровертов и экстравертов, или оптимистов и пессимистов, а о простых мелочах, которым есть место в жизни каждого из нас. Так что скорее смотрите нашу подборку и выясняйте, на какой стороне вы!
Есть два типа людей
Кто-то облизывает крышку йогурта, а кто-то нет
Два вида костюма страуса на Хэллоуин
А как вы держите мышку?
Девушки делятся на два типа
Каблуки или кроссовки?
Суеверные и несуеверные
Любители кетчупа бывают двух видов
Либо так, либо иначе
Когда летом жара, и вас просят надеть бахилы
Два типа поедателей мороженого
Есть два типа людей
Одни выбирают телефон, а другие — книгу.
Как люди выдавливают пасту из тюбика
Вылезти из бассейна можно двумя способами
А вы ломаете лапшу или завариваете целую?
Отношение к спорту
А как вы поступаете с фантиками?
Две реакции на первый снег
А вот и ещё 15 снимков, которые наглядно докажут, что в мире существует только два типа людей.
По материалам: Юмор