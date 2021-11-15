17 снимков, которые напоминают нам о том, что всех людей можно разделить на два лагеря

При всём разнообразии человеческих характеров, взглядов и предпочтений, в мире есть множество вещей, по которым можно отследить, что люди делятся ровно на два лагеря. И речь здесь вовсе не про интровертов и экстравертов, или оптимистов и пессимистов, а о простых мелочах, которым есть место в жизни каждого из нас. Так что скорее смотрите нашу подборку и выясняйте, на какой стороне вы!

Есть два типа людей

Кто-то облизывает крышку йогурта, а кто-то нет

Два вида костюма страуса на Хэллоуин

А как вы держите мышку?

Девушки делятся на два типа

Каблуки или кроссовки?

Суеверные и несуеверные

Любители кетчупа бывают двух видов

Либо так, либо иначе

Когда летом жара, и вас просят надеть бахилы

Два типа поедателей мороженого

Есть два типа людей

Одни выбирают телефон, а другие — книгу.

Как люди выдавливают пасту из тюбика

Вылезти из бассейна можно двумя способами

А вы ломаете лапшу или завариваете целую?

Отношение к спорту

А как вы поступаете с фантиками?

Две реакции на первый снег

А вот и ещё 15 снимков, которые наглядно докажут, что в мире существует только два типа людей.