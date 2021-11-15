18 случаев, когда людям доводилось замечать странные и забавные объявления, которые не оставят вас без улыбки
Сегодня, 17:30
Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А в них иногда можно найти не просто привычную информацию о том, что кто-то продаёт или покупает квартиру, или о том, что в вашем доме отключат горячую воду. За некоторыми белыми листочками скрываются целые истории, какие-то из текстов обязательно вызовут улыбку. Мы собрали для вас примеры странных и забавных объявлений, которые довелось заметить пользователям сети.
А Джейсон Стэтхэм и не в курсе
Маркетинг на грани
Эти страшные лифты
Кем бы ты ни был, просто мой руки
Цыган нужен?
Эффект бабочки
На стене заводского общежития
Месть бычков
Дописочка
Ищут дом милые котята в Хабаровске, названные в честь персонажей из игры в кальмара
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, который взорвал интернет, став настоящим хитом октября. У нас есть об этом статья.
Яйцо в утке, утка в зайце…
Объявление, за которым скрывается какая-то история
Мощно звучит
Реабилитация от карантина
А чем платить тогда?
Выбор за нами!
Дима, я от тебя ухожу!
Человек собаке друг! А сторож?
А предыдущую подборку странных и забавных объявлений вы можете найти здесь.
По материалам: Юмор