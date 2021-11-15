18 случаев, когда людям доводилось замечать странные и забавные объявления, которые не оставят вас без улыбки

Часто ли вы обращаете внимание на объявления? А в них иногда можно найти не просто привычную информацию о том, что кто-то продаёт или покупает квартиру, или о том, что в вашем доме отключат горячую воду. За некоторыми белыми листочками скрываются целые истории, какие-то из текстов обязательно вызовут улыбку. Мы собрали для вас примеры странных и забавных объявлений, которые довелось заметить пользователям сети.

А Джейсон Стэтхэм и не в курсе

Маркетинг на грани

Эти страшные лифты

Кем бы ты ни был, просто мой руки

Цыган нужен?

Эффект бабочки

На стене заводского общежития

Месть бычков

Дописочка

Ищут дом милые котята в Хабаровске, названные в честь персонажей из игры в кальмара

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, который взорвал интернет, став настоящим хитом октября. У нас есть об этом статья.

Яйцо в утке, утка в зайце…

Объявление, за которым скрывается какая-то история

Мощно звучит

Реабилитация от карантина

А чем платить тогда?

Выбор за нами!

Дима, я от тебя ухожу!

Человек собаке друг! А сторож?

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