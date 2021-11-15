4 типа мышления: как сила мысли меняет жизненный путь

Вадим Карасев

Цель наших мыслей — формирование реальности вокруг нас. Сила мысли меняет всё , начиная от нашего настроения и заканчивая нашими физическими силами. Настало время узнать, какие бывают типы мышления и в чем состоят их плюсы и минусы.

Сила позитивного мышления помогает нам притягивать желаемое, но даже у позитивного мышления могут быть определенные разновидности, ведь мы видим мир по-разному. Всего существует четыре типа мышления.

Словесно-логическое мышление

Психологи называют такой тип мышления понятийным. Такие люди опираются на логику и на связи между понятиями. Они изучают мир, следя за различными закономерностями. Это крайне незаурядные личности, которые очень хорошо учатся на ошибках и умеют проводить грань между навязываемыми правилами и истиной.

Энергетически такие люди довольно сильны, потому что их мышление помогает им познавать то, что окружающим чуждо. Они глубоко копают, стараясь добираться до истины. Таких личностей отличает мудрость, умение мыслить критически. Их жизненный путь может быть тернист, но самодостаточен.

Отвлеченное мышление

Такой тип мышления означает, что человек пытается отделить важное от напускного. Обладатели отвлеченного типа мышления очень счастливы. Пожалуй, таких людей можно назвать самыми счастливыми на планете, поскольку они фокусируются лишь на том, что им нравится.

У таких людей высокие вибрации. Они часто преуспевают в том, что любят больше всего. Чаще всего это творческие личности с огромным потенциалом, причем зачастую этот потенциал реализуется на сто процентов. Все дело в том, что эти люди никогда не станут работать на ненавистной работе и заниматься тем, что их раздражает. Именно поэтому их производительность очень высока.

Предметно-действенное мышление

Это такой тип мышления, при котором взаимодействие с миром происходит посредством тактильных ощущений. Эти люди сфокусированы в основном на материальном мире и высшие вибрации улавливают довольно плохо. Это наиболее элементарный и распространенный тип мышления, свойственный примерно 50-60% людей планеты.

Такие люди живут материальными ценностями и далеки от духовного развития. Они стремятся к богатству, к обладанию благами цивилизации. Энергетика таких людей слаба, но зато они красивы внешне, чем привлекают к себе других людей, которые в свою очередь заряжают их нужными вибрациями.

Образное мышление

Эти люди мыслят субъективно. Им чужды устои и правила. Они не живут прошлым и не фокусируются на том, что говорят им другие люди. Они стараются создавать свои правила на основе увиденного и пережитого.

Энергетически такие люди очень сильны, потому что они создают новые правила и заражают окружающих желанием искать свой путь к решению поставленных задач. Это типичные бунтари, которые ведут за особой окружающих. Их мысли меняют не только их жизненный путь, но и путь их друзей, семьи, коллег.