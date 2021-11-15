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576 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

576 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
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Жители Иркутской области сообщают об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в пунктах вакцинации

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 576 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 130 364 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 15 ноября.

В больницы госпитализировали 179 человек, в стационарах лечатся 5 390 пациентов. Выздоровели 57 человек, всего — 108 845. За сутки умерли 32 человека с COVID-19: 29 — от коронавируса (всего — 5 921), от иных заболеваний — 3 (513).

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С 15 ноября все школы Иркутской области возвращаются к очным занятиям

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По материалам: irk

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