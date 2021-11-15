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7 блюд и продуктов, которые актуальны для России, но неприемлемы для иностранцев

7 блюд и продуктов, которые актуальны для России, но неприемлемы для иностранцев

Не секрет, что некоторые продукты, которые мы едим с удовольствием, а купить их в местных магазинах не составляет труда, запрещены в других странах.

Бигмак


Фастфуд ценится россиянами, и Бигмак доступен в каждой точке McDonald’s. В Индии же он под запретом, ведь котлета приготовлена из говядины – корова здесь – это священное животное.

Ягоды


Ежевика и малина неприемлема для евреев, так как в этих ягодах проживают практически незаметные глазу насекомые.

Самса


Это изделие не является русским, но при этом многие люди любят его. В Сомали купить такой пирожок не получится, так как он запрещен на законодательном уровне. И причина кроется в его форме. Треугольник мусульмане расценивают как православный символ.

Чеснок


Несмотря на пристрастие китайцев к острым и пряным блюдам, от такого плода, как чеснок, они отказались. Это связано с верой – многие люди в Китае буддисты. Они веруют, что аромат и вкусовые качества плода пробуждают страсть к плотским утехам.

Лосось, выловленный не в дикой природе


В Новой Зеландии и Канаде введен запрет на продажу рыбы, которая выращивается в искусственно созданных условиях. Считается, что рыба, выкормленная химией, что может стать причиной развития онкологических заболеваний.

Цитрусовый газированный напиток


Японцы отказываются от газировки со вкусом лимона, апельсина и других цитрусовых. Проблема кроется в добавке. Здесь уверены, что она становится причиной многих заболеваний и аллергических реакций.

Батончики-мюсли


Россияне любят такое лакомство, как батончик-мюсли. Но в Дани сладость не пользуется спросом, так как вызывает патологии печени и почек.

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По материалам: MirFactov

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