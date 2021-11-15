Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. Об этом CNN сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.

По версии американских властей, Дубников получил более $400 000 в криптовалюте в качестве вознаграждения от группировки киберпреступников, занимавшихся вымогательством.

Как заявил Бух в беседе с ТАСС, защита будет настаивать на том, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

При этом юрист отметил, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме.

"Они имеют право не делать этого до того момента, пока его не привезут в Соединенные Штаты", - сообщил адвокат.

В случае признания Дубникова виновным в США ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Напомним, Дениса Дубникова задержали 1 ноября в Нидерландах по запросу ФБР. Экстрадиции россиянина требует министерство юстиции США.

Ранее три осведомленных источника подтвердили Bloomberg информацию о проводящемся в отношении обменника EggChange расследовании на территории США и Европы по обвинению в отмывании денег.

С 2018 года создатели шифровальщика Ryuk атаковали по меньшей мере 235 больниц и психиатрических стационаров в США, потребовав выкуп за восстановление файлов.

Только за 2020 год хакеры получили около $150 млн в криптовалюте. Более $1 млн из этой суммы группировка вывела через биржу Binance.

В конце сентября 2021 года Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, который также обрабатывал транзакции операторов Ryuk.