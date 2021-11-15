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Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза

Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Больше месяца Валерий борется с COVID−19Наталья Теплова, агент 67-летнего актера Валерия Гаркалина, опровергла информацию об ампутации руки из-за тромбоза. Об этом представительница артиста рассказала в беседе с «РИА Новости».«Кто написал это — фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», — заявила Теплова.Ранее сообщалось, что состояние Гаркалина стало ухудшаться. Врач обследовал артиста и обнаружил у него тромбоз артерий верхних конечностей. Также он отметил, что если правая рука еще как-то функционирует, то левой грозит ампутация.Напомним, 2 октября Валерия доставили в больницу в Коммунарке с поражением легких от коронавирусной инфекции. 23 октября знаменитость ввели в медикаментозный сон и подключили к ЭКМО, а 8 ноября Гаркалину сделали трахеостомию — подключили аппарат ИВЛ через трубку в трахее. На время состояние звезды улучшилось, однако у него начался сепсис, и актеру сделали переливание крови.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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