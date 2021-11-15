Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алика Смехова показала повзрослевшего младшего сына

Алика Смехова показала повзрослевшего младшего сына
53-летняя актриса Алика Смехова сегодня отмечает 14-летие сына Макара, которому и посвятила публикацию в Instagram. Сегодня, 15 ноября, день рождения отмечает младший сын Алики Смеховой. Макару исполнилось 14 лет. Звездная мама именинника посвятила сыну теплое поздравление в личном блоге и опубликовала фото с любимым мальчиком. К слову, личность отца ребенка Алика Смехова по-прежнему не раскрывает. Мужчина оставил ее, узнав о беременности. Но артистка благодарна судьбе, что у нее на свет появился сын. Алика опубликовала нежные совместные фото с именинником. На одном из фото мама с сыном позировали во дворе дома, украшенного разноцветными воздушными шарами. На другом Смехова с Макаром запечатлелась на отдыхе. Звездная мама адресовала сыну проникновенные слова.
Алика Смехова с сыном Макаром «14 лет назад, в такой же ясный ноябрьский день, на свет появился мой младший сын Макар🤗пусть тебе сопутствует удача и любовь, покоряй вершины знаний и найди своё место в жизни✌️Ангела Хранителя драгоценный мой сыночек😇» — трогательно написала актриса. «Алика! Макар! От души поздравляю!!!! С Днём рождения 🎁Люблю 😍», - обратилась к крестнику и его звездной маме Ольга Кабо. «С Праздником!😍🎂🥂🍾🌸🌹🌹🌹», поздравила Лариса Гузеева. «С днём рождения! 😘😘😘👻🤍», присоединилась Светлана Бондарчук.
Вениамин Смехов с внуком Макаром Смехова получила много поздравлений от поклонников. «Какой красавчик🔥», «С днем рождения сына! Красивый сыночек у вас!!!», «Какой симпатичный парень! Хотя, у такой мамы не может быть иначе😉😇С днем рождения сына🎁», «Красивый мальчик и имя редкое!!! С Днём рождения вас», «Поздравляю Макара. Тебе повезло с мамой и дедушкой»,  — откликнулись пользователи в Instagram. Ранее Алика поделилась фото со старшим сыном, 21-летним Артемом.
Алика Смехова с сыном Артемом «Время, проведённое с сыном, бесценно😇Безусловная Любовь❤️», - подписала фото звезда. Напомним, Алика Смехова — дважды мама. Актриса родила первенца в 2000 году. Отец Артема — третий муж телеведущей, бизнесмен Николай. Кстати, старший сын звезды в 2021 году успешно окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Теперь он является дипломированным специалистом в области международной экономики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Илон Маск высмеял Берни Сандерса после его критики сверхбогатых американцев: "Все время забываю, что вы еще живы"
Илон Маск высмеял Берни Сандерса после его критики сверхбогатых
В Республике Тыве объявлен заочный конкурс по финансовой грамотности для детей
В Республике Тыве объявлен заочный конкурс по финансовой грамотности
Стартовала Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике
Стартовала Международная олимпиада школьников по астрономии и
Школьник из Вологды разработал обучающую игру на тему безопасности для детей
Школьник из Вологды разработал обучающую игру на тему безопасности
География вошла в перечень вступительных испытаний в ОмГПУ
География вошла в перечень вступительных испытаний в ОмГПУ
Власти Москвы намерены в 2022–2024 годах построить более 130 новых школ и детских садов – Сергей Собянин
Власти Москвы намерены в 2022–2024 годах построить более 130 новых
Современные мастерские для детей с ОВЗ открылись в Железногорской школе-интернате Красноярского края
Современные мастерские для детей с ОВЗ открылись в Железногорской
The Elder Scrolls V: Skyrim работает на Xbox Series X хуже, чем на Playstation 5
The Elder Scrolls V: Skyrim работает на Xbox Series X хуже, чем на
Мария Кожевникова показала сюрприз от мужа на день рождения
Мария Кожевникова показала сюрприз от мужа на день рождения
Валерию Гаркалину могут отрезать руку
Валерию Гаркалину могут отрезать руку
Иосиф Пригожин собирается судиться с Авраамом Руссо
Иосиф Пригожин собирается судиться с Авраамом Руссо
Алика Смехова показала повзрослевшего младшего сына
Алика Смехова показала повзрослевшего младшего сына

Топ на сегодня

МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего настроения
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты
Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple

Еще по теме

48-летняя Алика Смехова удивила вызывающим декольте (фото)
Алика Смехова показала архивное фото неузнаваемого Федора Бондарчука с шевелюрой (фото)
Смехова: Я не делала пластические операции, а возлюбленного пусть мне нагадают СМИ
48-летняя Алика Смехова поразила шикарным декольте (ФОТО)