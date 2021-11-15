Алика Смехова показала повзрослевшего младшего сына

53-летняя актриса Алика Смехова сегодня отмечает 14-летие сына Макара, которому и посвятила публикацию в Instagram. Сегодня, 15 ноября, день рождения отмечает младший сын Алики Смеховой. Макару исполнилось 14 лет. Звездная мама именинника посвятила сыну теплое поздравление в личном блоге и опубликовала фото с любимым мальчиком. К слову, личность отца ребенка Алика Смехова по-прежнему не раскрывает. Мужчина оставил ее, узнав о беременности. Но артистка благодарна судьбе, что у нее на свет появился сын. Алика опубликовала нежные совместные фото с именинником. На одном из фото мама с сыном позировали во дворе дома, украшенного разноцветными воздушными шарами. На другом Смехова с Макаром запечатлелась на отдыхе. Звездная мама адресовала сыну проникновенные слова.Алика Смехова с сыном Макаром «14 лет назад, в такой же ясный ноябрьский день, на свет появился мой младший сын Макар🤗пусть тебе сопутствует удача и любовь, покоряй вершины знаний и найди своё место в жизни✌️Ангела Хранителя драгоценный мой сыночек😇» — трогательно написала актриса. «Алика! Макар! От души поздравляю!!!! С Днём рождения 🎁Люблю 😍», - обратилась к крестнику и его звездной маме Ольга Кабо. «С Праздником!😍🎂🥂🍾🌸🌹🌹🌹», поздравила Лариса Гузеева. «С днём рождения! 😘😘😘👻🤍», присоединилась Светлана Бондарчук.Вениамин Смехов с внуком Макаром Смехова получила много поздравлений от поклонников. «Какой красавчик🔥», «С днем рождения сына! Красивый сыночек у вас!!!», «Какой симпатичный парень! Хотя, у такой мамы не может быть иначе😉😇С днем рождения сына🎁», «Красивый мальчик и имя редкое!!! С Днём рождения вас», «Поздравляю Макара. Тебе повезло с мамой и дедушкой», — откликнулись пользователи в Instagram. Ранее Алика поделилась фото со старшим сыном, 21-летним Артемом.Алика Смехова с сыном Артемом «Время, проведённое с сыном, бесценно😇Безусловная Любовь❤️», - подписала фото звезда. Напомним, Алика Смехова — дважды мама. Актриса родила первенца в 2000 году. Отец Артема — третий муж телеведущей, бизнесмен Николай. Кстати, старший сын звезды в 2021 году успешно окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Теперь он является дипломированным специалистом в области международной экономики.