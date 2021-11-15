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Анастасия Макеева раскрыла секрет своего успеха

Анастасия Макеева раскрыла секрет своего успеха
Актриса Анастасия Макеева добилась очень много в жизни. Недавно артистка выпустила собственную линейку уходовой косметики. Шампунь и бальзам для волос, а также сыворотку уже успели оценить многие звезды. Кроме того, актриса решила изучать психологию под руководством звездного психолога, а недавно купила недвижимость в Турции и теперь активно развивает свой YouTube-канал, где рассказывает фанатам о жизни в Аланье.
Анастасия Макеева Фанаты недоумевают, как звезда театра успевает совмещать столько дел. Секретом Анастасия поделилась в своем инстаграме. «Я успеваю гораздо больше, чем вы видите. И секрет — в любви к жизни», — написала Макеева. Напомним, ранее Анастасия призналась, что в Аланье купила несколько квартир. Одну — для семьи, а в остальные решила инвестировать на этапе строительства.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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