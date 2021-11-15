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Анастасия Макеева заявила о скором прибавлении в семействе

Анастасия Макеева заявила о скором прибавлении в семействе
Актриса Анастасия Макеева заинтриговала поклонников своим заявлением. Артистка и Роман Мальков перебрались в Турцию. В Аланье актриса купила несколько квартир, в одной из которых живет с семьей. Ранее звезда театра успокаивала своих фанатов, отметив, что сцену не бросит и в Россию обязательно вернется. В своем инстаграме Анастасия, отвечая на вопросы подписчиков, заинтриговала их неожиданным признанием.
Анастасия Макеева с мужем «Будьте счастливы. Скоро у вас будет малыш», — написал один из фолловеров актрисы. На что она ответила: «Мы знаем». Напомним, в мае Анастасия вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова. А в декабре звезда отметит свой 40-й день рождения. Ранее она признавалась, что не могла стать мамой из-за некоторых особенностей организма. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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