Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал

По слухам, балерину Анастасию Волочкову пьяную выгнали из турецкого отеля. Недавно артистка балета улетела в отпуск в Турцию. Балерина остановилась в одном из роскошных отелей, откуда активно делилась яркими эпизодами отдыха. Однако, как оказалось, неприглядные моменты звезда оставила за кадром. Зато постояльцы отеля, в котором остановилась Анастасия, вовсю делились скандальными роликами. В кадре бывшая прима Большого театра выглядела нетрезвой, скабрезно шутила и приставала к окружающим. «Выпила и начала грубить людям, причем там были дети», — негодовала свидетельница Анна Калашникова. Говорят, в итоге 45-летнюю артистку попросту выселили из отеля. Последней каплей, по информации журналистов, стала грубость Волочковой по отношению к персоналу и очередные пьяные выходки. А ведь в Турцию звезда прилетела в качестве почетного гостя международного конгресса. «Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась», — добавила Анна «РЕН ТВ».Анастасия Волочкова Впрочем, представители балерины отрицают неприятные слухи. «Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — заявила пресс-секретарь блондинки Светлана Герасимова. Напомним, что Анастасию давно обвиняют в алкоголизме. В частности, Дана Борисова, которая и сама боролась с зависимостью, хотела помочь артистке. Однако Волочкова категорически отрицает какие-либо проблемы со спиртными напитками. «Это отекшее лицо, высохший вид, мешки алкоголички под глазами… — сокрушалась Дана. — Я не проявляю малодушие, нас учили говорить человеку в лицо. Потому что пожалеть может каждый, похихикать за спиной — тоже, а сказать правду, встряхнуть — нет».