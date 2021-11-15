Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал

Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал
По слухам, балерину Анастасию Волочкову пьяную выгнали из турецкого отеля. Недавно артистка балета улетела в отпуск в Турцию. Балерина остановилась в одном из роскошных отелей, откуда активно делилась яркими эпизодами отдыха. Однако, как оказалось, неприглядные моменты звезда оставила за кадром. Зато постояльцы отеля, в котором остановилась Анастасия, вовсю делились скандальными роликами. В кадре бывшая прима Большого театра выглядела нетрезвой, скабрезно шутила и приставала к окружающим. «Выпила и начала грубить людям, причем там были дети», — негодовала свидетельница Анна Калашникова. Говорят, в итоге 45-летнюю артистку попросту выселили из отеля. Последней каплей, по информации журналистов, стала грубость Волочковой по отношению к персоналу и очередные пьяные выходки. А ведь в Турцию звезда прилетела в качестве почетного гостя международного конгресса. «Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась», — добавила Анна «РЕН ТВ».
Анастасия Волочкова Впрочем, представители балерины отрицают неприятные слухи. «Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — заявила пресс-секретарь блондинки Светлана Герасимова. Напомним, что Анастасию давно обвиняют в алкоголизме. В частности, Дана Борисова, которая и сама боролась с зависимостью, хотела помочь артистке. Однако Волочкова категорически отрицает какие-либо проблемы со спиртными напитками. «Это отекшее лицо, высохший вид, мешки алкоголички под глазами… — сокрушалась Дана. — Я не проявляю малодушие, нас учили говорить человеку в лицо. Потому что пожалеть может каждый, похихикать за спиной — тоже, а сказать правду, встряхнуть — нет».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Набиуллина перечислила условия для внедрения цифрового рубля
Набиуллина перечислила условия для внедрения цифрового рубля
DeFi-проект ParaSwap запустил эирдроп токенов управления
DeFi-проект ParaSwap запустил эирдроп токенов управления
Marathon привлечет $500 млн на покупку биткоина и ASIC-устройств
Marathon привлечет $500 млн на покупку биткоина и ASIC-устройств
Эксперты рассказали о влиянии дефицита чипов на биткоин-майнеров
Эксперты рассказали о влиянии дефицита чипов на биткоин-майнеров
Paradigm запустила венчурный фонд на $2,5 млрд для инвестиций в криптопроекты
Paradigm запустила венчурный фонд на $2,5 млрд для инвестиций в
Стартовал прием заявок на конкурс «Школа без границ»
Стартовал прием заявок на конкурс «Школа без границ»
"Ватрушкой к потолку": Кристина Асмус широко раздвинула ноги прямо в постели
"Ватрушкой к потолку": Кристина Асмус широко раздвинула
Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал
Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал
В Иркутске преподавателя университета подозревают в получении взятки
В Иркутске преподавателя университета подозревают в получении взятки
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Житель Тулы потерял из-за телефонных мошенников квартиру, машину и почти 7 млн рублей
Житель Тулы потерял из-за телефонных мошенников квартиру, машину и

Топ на сегодня

Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого сына
Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого
Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте
Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте
Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Звездный Instagram: фото с любимыми и отпускные снимки
Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»
Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»

Еще по теме

"Выпила и начала грубить людям": певица рассказала, как Волочкову выгнали из турецкого отеля
Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Последние новости шоу-бизнеса России сегодня 21.12.2015: Голая Анастасия Волочкова желает всем добра
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за неестественно длинные ноги