Анна Седокова призналась, что имитирует нормальную жизнь

Певица Анна Седокова перепугала поклонников своим заявлением о личной жизни. Артистка привыкла быть откровенна со своей аудиторией. Именно за искренность и открытость ее полюбили миллионы поклонников. Однако сейчас в жизни певицы происходят настолько неприятные события, что она даже не хочет о них говорить. «Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позднее. Не спрашивайте пожалуйста. Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь», — заявила звезда. Разумеется, поклонники тут же пришли к выводу, что у Анны возникли проблемы в личной жизни. Сейчас артистка замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, которого увела из семьи. Певица много раз признавалась, что мечтала именно о таком мужчине. Она даже строила планы, связанные с беременностью, желая подарить избраннику наследника. Тимма тоже подлил масла в огонь: в социальных сетях спортсмен разместил черную картинку с недвусмысленной надписью. «Все еще не могу поверить», — поделился баскетболист.Анна Седокова с мужем К тому же, Седокова пожаловалась, что из-за других блогеров она теперь боится показывать искренние эмоции в Сети. «Я подумала, как же сложно среди этой наигранности и прогревов раскрыть свое сердце. Каждый раз, когда ты видишь слезы в Instagram, ты понимаешь, что тебе лучше поплакать в подушку. Ты закрываешься и никому ничего не хочешь рассказывать. Ты не хочешь быть такой, как они. На арену выходят фейковые персонажи с фейковыми отношениями и эмоциями», — подчеркнула певица. Своим нынешним проблемам Анна посвятила трогательное стихотворение. В этих строчках она говорит о призрачном будущем, которое в итоге может не наступить. «А что, если завтра не будет более? Что, если завтра не будет завтрака? И, если ты вся такая хорошая, Не встретишь завтра его шикарного? Так, может, нужно сегодня праздновать, Сегодня его целовать, любимого. Детей не ругать, потому что уставшая. Себя не ругать, потому что строптивая», — поделилась эмоциями Седокова. Остается только догадываться, что произошло в жизни Анны и Яниса. Поклонники уверены, что звезды столкнулись с потерей, но пока морально не готовы о ней говорить.