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Анонсировали Power On: The Story of Xbox — документальный сериал про Xbox

Анонсировали Power On: The Story of Xbox — документальный сериал про Xbox


Празднование 20-летия Xbox вошло в свою активную фазу, но оно не завершится одним днем. Microsoft уже представила несколько активностей на будущее, и одно из них — это документальный сериал.

Документальный сериал Power On: The Story of Xbox про историю становления Xbox выйдет на экраны 13 декабря 2021 года. Он будет состоять из 6 серий, в рамках которых игроки смогут узнать много новых интересных деталей про Xbox, в том числе ранее не разглашавшихся. Сериал охватит все поколения игровой приставки.

В трейлере сериала Power On: The Story of Xbox рассказывается, как зарождалась идея Xbox, как ее удалось реализовать, и с какими провалами игровое подразделение сталкивалось. В том числе, игроков ждут новые подробности о знаменитом «красном кольце смерти» с Xbox 360.

Сериал Power On: The Story of Xbox будет доступен на различных платформах — Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox.


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По материалам: newxboxone

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