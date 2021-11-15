Асмус заподозрили в романе с молодым актером

Ранее знаменитости приписывали отношения с Борисом Кокиным33-летняя актриса Кристина Асмус в прошлом году развелась с комиком Гариком Харламовым после семи лет брака. Мужчина уже закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. Тогда общественность посоветовала Кристине найти себе нового мужчину. Спустя время артистка созналась, что она не одинока и у нее есть любимый человек.Ранее предполагалось, что Асмус начала отношения с продюсером Борисом Кокиным. Но публику смутило то, что мужчина выкладывал летом снимки с неизвестной брюнеткой и двумя детьми.Однако сейчас пишут, что возлюбленным знаменитости является ее коллега, с которым она вместе играет в театре, 27-летний актер Роман Евдокимов. На личной странице артиста появлялись фотографии вместе с Кристиной, однако тогда пользователи Сети думали, что их связывают только рабочие отношения.Также Роман делился кадром, где он запечатлен с девушкой, однако ее лица не видно — она закрыла его под полотенцем. Но поклонники Асмус уверены, что за ним прячется звезда.Предполагаемые возлюбленные часто оставляют комментарии под снимками друг друга.