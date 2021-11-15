Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте

Певец Авраам Руссо признался, что Алла Пугачева переживала, что дочка может забеременеть. Артист вернулся в российский шоу-бизнес после долгого перерыва. В откровенном интервью Руссо поделился пикантными деталями отношений с Кристиной Орбакайте, с которой пел дуэтом. Хиты певца «Знаю», «Обручальная», «Не моя» и многие другие в начале 2000-х звучали буквально из каждой колонки и занимали вершины всех чартов. Особую популярность певцу принес дуэт с Кристиной Орбакайте, о котором зрители помнят до сих пор. Поговаривали, что артистов связывали не только рабочие отношения. Но тогда Авраам старался обходить стороной каверзные вопросы. Спустя годы певец раскрыл все тайны прошлого. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ 52-летний Руссо признался: в какой-то момент их общение действительно могло перерасти во что-то большее. Но Авраам решил не портить успешное сотрудничество романтическими отношениями. За дочь в какой-то момент переживала и Алла Борисовна, но, как считает певец, напрасно.Авраам Руссо и Кристина Орбакайте «Даже Пугачева звала к себе Пригожина (Иосиф был продюсером Руссо в тот период — прим. ред.), по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения, мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все», — пояснил Авраам. Артист отметил, что до сих пор не теряет связь с Орбакайте. Недавно она даже была у него в гостях, где задержалась до позднего вечера. Тогда Кристина опубликовала фото с Авраамом в личном блоге. «В гостеприимном, красивом и теплом доме у дорогого Авраама Руссо повспоминали, посмеялись и очень вкусно пообедали!» — подписала фото певица. Руссо не отрицает, что когда-нибудь выпустит с дочкой Примадонны очередной хит, но по его мнению, пока не настал подходящий момент: «Сейчас, во-первых, нет необходимости, а, во-вторых, ошибиться не хочется. У всех в памяти остались те великолепные, неповторимые хиты — «Просто любить» и «Любовь, которой больше нет». Выпустить песню и не попасть — ни в коем случае нельзя. Когда появится стопроцентная бомба, мы с Кристиной обязательно что-то придумаем».