Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте программы для молодых предпринимателей
Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета совместно с Центром «Мой Бизнес» объявляет о старте бесплатной образовательной программы «Вовлечение в предпринимательскую деятельность» для людей в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках обучения слушатели получат знания по ключевым дисциплинам, связанным с развитием предпринимательского потенциала.
Надежда Грошева, доктор экономических наук, декан Сибирско-американского факультета БМБШ ИГУ:
— Интенсив, организованный Центром «Мой бизнес», ориентирован на развитие молодёжного предпринимательства. К реализации программы нами привлечены как ведущие преподаватели Бизнес-школы ИГУ, так и эксперты практики, бизнес-тренеры. Курсы содержит кейсы и практические задачи по финансам, маркетингу, формированию эффективных команд и принятию управленческих решений.
Перечень дисциплин программы:
Финансовые аспекты бизнеса;
Устойчивая экономика;
Стратегическое и операционное управление в малом и среднем бизнесе;
Современные инструменты маркетинга;
Построение эффективных команд;
Бизнес-модели;
Бухгалтерский учет и налоги;
Принятие управленческих решений.
Общая продолжительность программы – 24 академических часа. Образовательный процесс пройдёт с применением дистанционных образовательных технологий, слушателям будет предоставлен доступ к учебным материалам, лекциям в записи и возможность посещения лекций онлайн. По окончании слушателям выдаётся сертификат Байкальской международной-бизнес школы ИГУ.
Зарегистрироваться на программу можно по ссылке. По всем вопросам, связанным с обучением на программе можно обращаться по телефону: (3952) 55-05-23 и на адрес электронной почты [email protected]