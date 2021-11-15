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Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте программы для молодых предпринимателей

Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте программы для молодых предпринимателей

Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета совместно с Центром «Мой Бизнес» объявляет о старте бесплатной образовательной программы «Вовлечение в предпринимательскую деятельность» для людей в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках обучения слушатели получат знания по ключевым дисциплинам, связанным с развитием предпринимательского потенциала.

Надежда Грошева, доктор экономических наук, декан Сибирско-американского факультета БМБШ ИГУ:
— Интенсив, организованный Центром «Мой бизнес», ориентирован на развитие молодёжного предпринимательства. К реализации программы нами привлечены как ведущие преподаватели Бизнес-школы ИГУ, так и эксперты практики, бизнес-тренеры. Курсы содержит кейсы и практические задачи по финансам, маркетингу, формированию эффективных команд и принятию управленческих решений.

Перечень дисциплин программы:


Финансовые аспекты бизнеса;



Устойчивая экономика;



Стратегическое и операционное управление в малом и среднем бизнесе;



Современные инструменты маркетинга;



Построение эффективных команд;



Бизнес-модели;



Бухгалтерский учет и налоги;



Принятие управленческих решений.

Общая продолжительность программы – 24 академических часа. Образовательный процесс пройдёт с применением дистанционных образовательных технологий, слушателям будет предоставлен доступ к учебным материалам, лекциям в записи и возможность посещения лекций онлайн. По окончании слушателям выдаётся сертификат Байкальской международной-бизнес школы ИГУ.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке. По всем вопросам, связанным с обучением на программе можно обращаться по телефону: (3952) 55-05-23 и на адрес электронной почты [email protected]

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По материалам: irk

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