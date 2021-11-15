Чем опасно лунное затмение 19 ноября 2021 года, с которого начнется двухнедельный астрономический коридор

Что такое лунное затмение, когда оно наступает

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Чем опасно лунное затмение 19 ноября 2021 года

Лунное затмение 19 ноября 2021 года происходит из-за цикличности движений Луны, Солнца и Земли. Учитывая энергетику двух светил, которые незримо влияют на настроение и поведение, это может быть опасно для состояния человека и его будущего. В момент затмения обостряются ситуации, поэтому нужно придерживаться определенных рекомендаций, которые позволят не усугубить свое положение на многие годы.Свечение Луны может закрыть Земля, которая в определенный момент становится посередине между Солнцем и Луной. Это происходит всегда в полнолуние, но не каждый месяц. Плоскости орбит Луны и Земли не совпадают, поэтому ночное светило не всегда попадает в тень Земли, которая образовывается, когда она становится напротив Солнца.Два раза в год, а иногда и чаще, происходит выстраивание в один ряд Солнца, Земли, Луны. Диаметр пятна тени от Земли в такое время намного больше, чем сама Луна, поэтому ее не видно частично или полностью. Больше происходит частичных затмений Луны, и тогда можно увидеть, что ее контур не полный.В момент полного лунного затмения Луна не исчезает совсем из поля зрения. Она становится ярко-красной из-за того, что солнечные лучи, обтекая Землю, все же отбрасывают свет. Это и вызывает цветовой спектр, который всегда наблюдается во время восхода и захода Солнца.Подходит период второго лунного затмения в 2021 году. Это произойдет 19 ноября, и будет частичным. Начнется в 12:04 по московскому времени, поэтому в столице его невозможно разглядеть. В это время Луна близко расположена к горизонту, но будет видна в восточных регионах и других, где в это время наступает ночь.После лунного затмения 4 декабря произойдет солнечное. Эта цикличность считается нормальной, потому что Солнце находится близко к линии узлов лунной орбиты. Происходит солнечное затмение всегда в новолуние, но не каждый месяц. Оно может быть до лунного затмения, а потом снова после него. Такое явление называют коридором затмений. Он наступит с 19 ноября и продлится до 4 декабря, когда произойдет солнечное затмение.Полное повторение лунных затмений происходит через 18 лет 11 дней и 8 час. Поэтому, наблюдая за полным затмением в определенный период, можно с точностью до часа определить, когда повторится такое вновь.О затмениях люди знают с древних времен. Но, несмотря на их цикличность, они с опаской воспринимали исчезновение светил, которые для них символизировали истоки жизни. Считается, что Солнце и Луна обладают своей энергетикой, которая влияет на разные сферы жизни и поведение, хоть это и не доказано.Луна и ее энергетика имеют женское начало, поэтому в большинстве случаев все изменения сильнее испытывает прекрасная часть человечества. В лунное затмение 19 ноября нужно проявить внимание к женским недугам и состоянию.Оно может действовать подавляюще, что подталкивает к поступкам, о которых впоследствии можно пожалеть. Недопонимание, поспешность с выводами может привести к конфликтам. Считается, что все события, которые происходят в коридоре затмений, будут иметь последствия на протяжении 9,5 лет.Лидия Федорова, специалист по западной астрологии, считает, что лунное затмение помогает завершить начатые процессы в жизни. Можно избавиться от старого и отжившего, от страхов, вредных привычек, комплексов, токсичных отношений.Лунное затмение 19 ноября будет проходить в знаке зодиака Телец, что дает финансовый подтекст этому дню. Можно анализировать состояние с деньгами, искать новые источники дохода, планировать бюджет, но не тратить, особенно на крупные покупки, если только они не были запланированы ранее. Давать деньги в долг нельзя, чтобы не испытывать потом в них нужду.