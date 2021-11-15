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DeFi-проект ParaSwap запустил эирдроп токенов управления

DeFi-проект ParaSwap запустил эирдроп токенов управления


Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж ParaSwap выпустил токен управления PSP и запустил эирдроп 150 млн монет для создания сообщества.


https://twitter.com/paraswap/status/1460221111921221632

Общая эмиссия PSP составит 2 млрд токенов, 7,5% предложения предназначены для распределения среди приблизительно 20 000 ранних аккаунтов на платформе.


Владельцы монет смогут задействовать их в стейкинге, для получения дополнительного дохода, или для голосования по вопросам управления проектом.


"Более половины эмиссии PSP предназначено для развития экосистемы и сообщества за счет первоначального распределения, стимулирования и финансирования будущего развития проекта", — говорится в блоге.


Распределение предложения PSP. Данные: ParaSwap.

За исключением полученных в ходе эирдропа токенов для всех других категорий владельцев актива установлен период блокировки от двух до трех с половиной лет.


График разблокировки токенов PSP. Данные: ParaSwap.

На момент написания, согласно данным Etherscan, держателями токенов стали более 2840 пользователей, с монетой произведено почти 6500 транзакций.


Данные: Etherscan.

Цена PSP на DEX Uniswap (протокол версии 3.0) поднялась выше $2, а объем торгов превысил $4,2 млн, согласно CoinGecko.


Данные: CoinGecko.

В блоге команда ParaSwap предупредила, что совершать транзакции с PSP запрещено резидентам некоторых юрисдикций, включая США и КНР.


Вице-президент по исследованиям американского издания Ларри Чермак пожаловался, что не получил токены в ходе эирдропа, и предположил, что причиной был не запрет:


"Сердитые ребята фактически вычеркнули тех, кто вел атаку Сибиллы (вроде меня), которые совершили один своп и ожидали эирдроп. Черт, наконец кто-то сделал это правильно!".


https://twitter.com/lawmaster/status/1460224585194954757?s=21

Основатель ParaSwap Мунир Бенчемлед в интервью CoinDesk подтвердил, что команда противодействовала попыткам получить непропорциональную долю токенов управления через открытие множества аккаунтов. За два года с протоколом взаимодействовали 1,3 млн адресов.


"Подавляющее большинство из них — участники фарминга, в том числе весьма опытные. Они используют ботов, отправляя токены в тысячи кошельков, а то и десятки тысяч. Но они — не настоящие активные пользователи", — пояснил он.


Для эирдропа команда по своим критериям отобрала всего 0,015% от общего количества адресов.


https://twitter.com/paraswap/status/1460242806929342464

По словам Банчемледа, моментальный снимок балансов для распределения токенов они произвели 8 октября.


В ParaSwap отметили, что в ходе распределения монет "получили не совсем обычный трафик", что вызвало проблемы с получением токенов отобранными адресами. Команда призвала отнестись к проблемам "с пониманием".


https://twitter.com/paraswap/status/1460232145490911242?s=21

Напомним, цена utility-токена сайдчейна OMG Network (OMG) упала более чем на 25% после проведения снапшота для эирдропа проекта Boba Network.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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