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Депутат ЛДПР сообщил о сильном желании российских майнеров платить налоги

Депутат ЛДПР сообщил о сильном желании российских майнеров платить налоги


В 2021 году РФ произведет биткоины на сумму $2 млрд, однако в отсутствие профильного налогового законодательства бюджет не получит ни копейки. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заявление депутата фракции ЛДПР Андрея Лугового.


По его словам, ежегодно в мире производится 328 000 BTC, а в РФ 35 000 BTC (свыше $2,3 млрд на момент написания).


«Майнеры ежегодно обогащаются на $2 млрд за счет населения и не платят налоги, хотя очень хотят это делать», — сказал парламентарий.


Он обратил внимание, что зарабатывать на добыче криптовалют помогают в том числе дешевые энерготарифы для населения.


«В Иркутской области самый низкий тариф на электричество, физлица соглашений с электросетями не заключают. А теперь представьте: у нас тарифы населения субсидируются государством, бюджетом, промышленными компаниями», — указал депутат.


Луговой считает "ужасным", что майнинг до сих пор не является частью общероссийского классификатора предпринимательской деятельности.


"Особенно это важно, когда отдельные физлица у себя в квартирах и гаражах пытаются его производить", — заявил он.


Готовящийся налоговый законопроект, по словам парламентария, направлен на прозрачность деятельности майнеров, защиту предпринимателей и дополнительные поступления в бюджет.


"Мы считаем, что сами создаем серую зону, которая оборачивается рядом неприятных последствий для государства, поэтому мы должны определиться. Либо мы запрещаем, либо двигаемся в сторону какого-то регулирования", — отметил Андрей Луговой.


Он добавил, что депутаты рассматривают как возможность создания отдельного нормативного акта по налогообложению майнинга, так и внесение поправок в закон "О цифровых финансовых активах".


Ранее фракция ЛДПР заявила о подготовке законопроекта по регулированию добычи криптовалют.


Напомним, в ноябре представители нескольких российских министерств поддержали инициативу по признанию майнинга как вида предпринимательской деятельности.


На данный момент майнинг в РФ не запрещен, но его регулирование не прописано.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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