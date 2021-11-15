Депутаты думы Иркутска утвердили городской бюджет на 2022-2024 годы

Дума Иркутска единогласно утвердила бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Решение было принято на 32-м внеочередном заседании представительного органа 15 ноября. Проголосовали за текущий проект бюджета 29 депутатов.

Доходная часть бюджета на 2022 год утверждена в объеме 23 957,4 миллиарда рублей, расходная — 23 959,6 миллиарда рублей. Прогнозируемый размер муниципального долга на конец 2022 года составит 3 454,3 миллиарда рублей.

Проект бюджета был предварительно рассмотрен и рекомендован к принятию на заседаниях постоянных думских комиссий, фракций политических партий в думе Иркутска, на публичных слушаниях, а также получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Иркутска по результатам экспертизы.

Как отметил председатель думы Евгений Стекачев, второй год подряд расходная часть бюджета превышает 24 миллиарда рублей, что является рекордной суммой для Иркутска. В результате слаженной работы депутатского корпуса и администрации города документ принят консолидированно.

Евгений Стекачев:

— Вся дискуссия длится в рабочее время, когда мы обсуждаем приоритетные вопросы на комиссиях и в рабочих группах, спорим. Но мы договариваемся, находим компромисс, и это отражается на бюджете, а также на жизни и благосостоянии наших граждан. Все сейчас видят, что во дворах появляются плоскостные спортивные сооружения и спортивные площадки, строятся школы и детские сады. И объем с каждым годом наращивается.

Определены приоритетные направления структуры расходов бюджета города. Как сообщила заместитель мэра — председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, речь идет о сохранении уровня заработной платы бюджетников, финансировании нацпроектов в сфере благоустройства, дорожной деятельности, ЖКХ и социальной сферы, сохранении мер социальной поддержки. Кроме того, запланированы расходы на капитальные вложения для завершения ранее начатого строительства, реконструкции, капремонта объектов.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, присутствовавший на заседании, отметил, что ключевые задачи — это исполнение в рамках национальных проектов и конкретных поручений указов президента РФ. В качестве примера он привел строительство пристроя к школе №75, который планируют завершить в 2022 году.

Руслан Болотов:

— Очень важная задача, которая стоит перед нами сегодня, — это обеспечение качественного роста изменения внутренней городской инженерной и социальной инфраструктуры. Требуются дополнительные средства на подготовку проектно-сметной документации, чего очень часто не хватало Иркутску с точки зрения организации работы. Пример того же дорожного блока показывает, что не всегда сбалансированная и качественно подготовленная документация в дальнейшем очень серьезно мешает реализации проектных решений. Поэтому это ключевые параметры, над которыми мы сегодня будем работать.

Глава города также добавил, что предстоит работа с правительством региона над поправками ко второму чтению регионального бюджета. Если в прошлом году Иркутск участвовал в пяти нацпроектах, то в 2022 году будет участвовать в шести национальных проектах. Расширение участия в нацпроектах во многом позволяет более эффективно и качественно решать проблемы города. В конечном итоге федеральные средства идут на улучшение качества жизни горожан.

Депутаты думы Иркутска утвердили городской бюджет на 2021-2023 годы

Предыдущая новость по этой теме: