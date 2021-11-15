Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. С 1 марта 2022 года штрафовать за отсутствие диагностической карты в России будут только владельцев тех транспортных средств, для кого сохранится обязательный техосмотр, это транспорт, который используется в служебных и коммерческих целях — такси, автобусы, грузовые автомобили.

Как написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Соответственно, штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты не должен распространяться на те виды транспорта, которые не входят в вышеуказанные категории.

«Однако чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — написал спикер Госдумы.