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Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но результат не удовлетворил ее ожидания

Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но результат не удовлетворил ее ожидания

Девушка потратила полсотни тысяч долларов на услуги пластических хирургов. Ей провели множество операций, но в итоге американка осталась недовольна полученным результатом.

Медди Кей, так зовут героиню публикации, рассказа свою историю на развлекательной площадке Тик Ток. Ролик собрали сотни тысяч просмотров.

Блогерша рассказала, что раньше, до оперативного вмешательства, чувствовала себя гораздо лучше, чем сегодня.

Идея об улучшении внешности у девушки зародилась еще со школьных времен. Ей не нравился нос – в детстве девочка получила травму, которая способствовала изменению его формы. Достигнув совершеннолетия, Мэдди легка под нож пластического хирурга. В ходе реабилитации выяснилось, что кость срослась неправильно.

Спустя какое-то время операцию провели еще раз, и еще раз. Изменениям подвергался нос, губы, мышечные ткани.

«Я с детства была довольно тучной. А на лице красовалось акне. Пластические хирурги изменили мою внешность, но от этого лучше ощущать себя я не стала. Кажется, что я зря потратила крупную сумму на преображение», – рассказывает блогерша.


Большинство комментаторов поддержали Мэдди:

«Ты прекрасна, запомни это!»


«Ты выглядишь на отлично!»


«Очень жаль, что ваши ожидания не оправдались».

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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