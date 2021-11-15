Дима Билан не должен жениться, считает Яна Рудковская

Певец Дима Билан закрутил роман с поклонницей. Артисту в декабре исполнится 40 лет, а он до сих пор ни разу не был женат. Сначала ему было не до этого — певец строил карьеру и был сосредоточен на работе. Сейчас же в жизни артиста, как говорят, многое изменилось. Он якобы живет с некой Аленой Усачевой, одной из его фанаток. Говорят, что Билан даже собирается сделать ей предложение, однако против свадьбы выступает Яна Рудковская. Светская львица считает, что женитьба может негативно сказать на творческих успехах Билана. Кроме того, она подозревает, что певца могут использовать. Не секрет, что Дима богатый человек и его деньги могут привлечь внимание мошенников.Яна Рудковская «Вообще Диме ни к чему жениться. Потому что его разведут на бабло, а бабла Дима много зарабатывает. Пусть пока просто так гуляет!» — цитирует Рудковскую ЭГ. Кстати, звездная блондинка не стала отрицать, что Билан много времени проводит в компании Усачевой, но статус их отношений решила не раскрывать. «Она хорошая девочка, преданная. А что он там с ней делает — меня это абсолютно не интересует», — говорит Рудковская. Кстати, этой осенью стало известно, что Билан вошел в число артистов продюсерского центра Арама Арчера. При это певец не прекратил сотрудничество с Рудковской, которая по-прежнему занимается организацией его гастролей и выступлений. А, вот, за покупку песен для Билана и авторские права теперь отвечают другие люди.