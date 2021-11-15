Доступные и недорогие препараты, которые помогают бороться со старением

Ноотропы

Мелатонин

Винпоцетин

Современная медицина не стоит на месте. Несмотря на огромное количество новых медикаментов, которые обещают качественную помощь в борьбе с заболеваниями, есть доступные лекарства, способные продлить жизнь человека.На самом деле препаратов этой категории много, они вполне легальны и широко доступны. Ноотропы характеризуются незначительным количеством побочных эффектов, дешевизной производства, а также рядом других преимуществ. Одним из них может быть продление жизни, если верить определенным исследованиям.В центре внимания находится пирацетам, который часто используется для улучшения памяти и других когнитивных функций. Пользователи сообщают о чувствах, варьирующихся от повышенного бодрствования до концентрации внимания. Но есть свидетельства, что он может помочь улучшить качество жизни людей, переживших травматические события, а также инсульты и другие серьезные недуги.Существует более 800 опубликованных исследований, подтверждающих способность пирацетама поддерживать неврологические функции в молодости, включая усиление синтеза клеточного белка, межполушарную и межклеточную коммуникации.Благодаря своим действиям и положительным эффектам, ноотропы также могут помочь в борьбе со старостью и умственным упадком. Эти проблемы являются основной причиной преждевременной смерти, и такие препараты могут замедлить их развитие.Этот гормональный препарат обычно используется в качестве снотворного, он отличается эффективностью в сочетании с минимальными побочными эффектами. По мнению исследователей, изучающих этот гормон, мелатонин может защищать от неврологического старения. Он также считается мощным антиоксидантом, который позволяет продлить жизнь человека.Мелатонин дешев и широко доступен. Хотя, если будут доказаны его целебные свойства, повышение стоимости данного препарата станет вопросом времени. Но следует принимать во внимание, что в отличие от природных источников борьбы со старением, этот гормон вырабатывается нашим организмом естественным путем. Поэтому перед приёмом данного препарата необходимо провести дополнительные исследования о влиянии синтетического мелатонина на организм и долгосрочных последствиях из-за перенасыщения им.Этот препарат, по мнению некоторых исследователей, оказывают широкий спектр положительных эффектов на мозг и другие клетки организма человека.Было доказано, что винпоцетин может:улучшить кровоснабжение мозга;увеличить количество кислорода, доставляемого в мозг;защитить его от повреждений в периоды пониженного и/или недостаточного снабжения кислородом;замедлить отложение возрастного пигмента (липофусцин) в головном мозге;улучшить интеллект, память, способность к обучению;увеличить уровень АТФ в головном мозге;повысить уровень серотонина.Винпоцетин присутствует на мировом рынке с начала 1980 годов, и имеет не очень высокую стоимость. Но следует помнить, что эти и другие лекарственные препараты нужно принимать только после согласования с доктором, дабы избежать непредвиденных негативных последствий.