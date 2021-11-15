Древнейшая ткань оказалась сделанной из волокон дуба

Вадим Карасев

Образцы ткани, обнаруженные в неолитическом поселении Чатал-Хююк в центральной Турции, которые ранее считались льняными, оказались сотканными из лубяных волокон местных видов дубов. Ткани, обнаруженные при первых раскопках Чатал-Хююка в 1962–1965 годах, датируются периодом между 6700 и 6500 годами до нашей эры, что делает их старейшими сохранившимися тканями в мире.

Древнее поселение в Чатал-Хююке на территории современной провинции Конья возникло в период перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию и скотоводству. Оно существовало как минимум с 7400 года до н. э. и было покинуто жителями около 5600 года до н. э. Обитатели Чатал-Хююка выращивали несколько различных видов растений и держали полуодомашненный скот, от которого получали молоко и мясо. По словам ученых, площадь поселения достигает 20 гектаров, из которых на данный момент раскопано примерно 5 %. Раскопки в этом месте начали еще в 1958 году британские археологи Дэвид Френч, Алан Холл и Джеймс Меллаарт. В начале 1960-х турецкие власти закрыли доступ к памятнику, и его исследования были продолжены лишь с 1993 года. С этого момента ими занят исследовательский проект Чатал-Хююк (Çatalhöyük Research Project).

Археологический памятник содержит 18 последовательных культурных слоев. Он богат произведениями искусства и артефактами, в том числе настенными росписями, керамикой и статуэтками. Органические предметы, такие как шнуры, корзины, циновки и ткани, были обнаружены в основном в погребальных связках, которые использовались для обертывания плотно согнутых тел перед захоронением под полом жилых построек.

Археологи и эксперты, исследовавшие текстильные находки в 1960-х годах, думали, что они были сделаны из шерсти или льна. Джеймс Меллаарт, который первым раскопал Чатал-Хююк, считал, что это была шерсть, потому что в поселении были найдены останки овец и баранов. В 1988 году исследователи пришли к выводу, что текстиль был на растительной основе, что привело к гипотезе о льне.

Однако льняную ткань жители Чатал-Хююка не могли производить на месте. Лишь около десятка семян льна были найдены в Чатал-Хююке, и только в слоях из ранней фазы неолитического заселения, тогда как ткани находились в слоях из средней фазы неолита. Также нет никаких доказательств того, что лен или льняное полотно были откуда-то привезены.

После возобновления раскопок в 1993 году были обнаружены новые образцы текстиля. Новые открытия подтолкнули к пересмотру старых. Специалист по древнему текстилю из Норвежского университета науки и технологий Бендер Йоргенсен (Bender Jørgensen) совместно с Антуанеттой Раст-Айхер (Antoinette Rast-Eicher) из Бернского университета, которая изучает волокна, лично посетили раскопки, чтобы изучить новые находки и заново исследовать ткани, найденные в 1960-х годы.

«В прошлом исследователи в значительной степени игнорировали возможность того, что волокна ткани могут быть чем-то иным, кроме шерсти или льна, но в последнее время больше внимания уделяется другим материалам», — говорит Бендер Йоргенсен. Как оказалось, по крайней мере некоторые образцы тканей были сделаны из лубяных волокон дуба.

«Лубяные волокна тысячелетиями использовались для изготовления веревок, ниток и, в свою очередь, пряжи и ткани», — говорит Бендер Йоргенсен. Луб располагается между корой и древесиной дерева. Материя из лубяных волокон бумажной шелковицы, так называемая тапа, широко распространена у народов Океании. Археологи отмечают, что обитатели Чатал-Хююка использовали дубовую древесину в качестве строительного материала для своих домов.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.