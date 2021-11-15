Елена Борщева едва не разорилась на ремонте: «Вся корпусная мебель — это какие-то золотые слитки»

Актриса затеяла грандиозный ремонт в квартире с видом на Третье кольцоЗвезда КВН Елена Борщева вот уже который месяц делает ремонт в новой квартире. Как известно, год назад девушка купила квартиру в ипотеку на 26 лет. «В квартире вид на Третье кольцо, МГУ и Москва-Сити. Пока не застроили — нормально. Мы поменяли школу, место жительства», — рассказала Борщева.Ну и конечно, какая новая квартира без хорошего ремонта! Елена взялась за переделку жилища. Одним из вопросов, требующих повышенного внимания, стал ремонт детских комнат. У Борщевой две дочки: Марта и Ума, и каждая захотела в комнате чего-то своего, особенного.«Ремонт мы еще до конца не сделали на самом деле: принимаем заказы. Младшая требует сделать комнату в голубых тонах, везде расклеить Эльзу и Анну. Но я просто знаю, что это непрактично и ненадолго, поэтому мы с ней договорились, что на шторах будут снежинки и покрывала с какой-то стилистикой, но мы не будем все красить в голубой и синий и превращать все это в ледяной дворец. Потому что уже был прецедент у старшей дочки, когда она увлекалась куклами Монстер Хай, такими страшными. Она хотела их в полный рост на стену напротив кровати. Я ее спросила: „Тебе не страшно будет спать, они на тебя будут смотреть?“ И еще комната фиолетовая, темная. В общем, она передумала. Я отговорила. Но сейчас у старшей все просто: у нее полностью белая комната. Она училась в школе дизайна, и уже даже сама сделала в специальной программе дизайн. Сказала: „Ну, мы сделаем цветовые акценты. Я люблю зеленый и добавить дерево“. Я положилась на нее», — рассказала Борщева.Также Елена призналась, что ремонт выливается ей в копеечку. Наиболее затратными стали натуральные материалы.«Особенно подорожало дерево, поэтому вся корпусная мебель — это какие-то золотые слитки. Ну а что делать? Вообще мы без фанатизма ремонт делаем, не то что мы съехали и сняли квартиру на время ремонта. Жить в квартире можно, просто мы хотим немножко переделать. Например, гардеробную хотим. Но это надо долбить стены. Дышать этим мы не станем, поэтому будем уезжать. Возможно, организуем какой-то отдых на время. Это будет общая гардеробная, небольшая, три на три метра, где будет 90 процентов моих вещей. Вообще, по всей квартире одни мои вещи. Домочадцы, конечно, бесятся, завидуют. Старшая дочка пытается у меня уже что-то забрать. (Смеется.) Вообще, у нас дома разные шкафы есть, ну а гардеробная будет типа прихожей, там повесим много верхней одежды», — поведала актриса.Что касается дизайна жилища, но на этот раз в семье выбрали стиль, в котором будет минимум вещей.«Сейчас вообще модно смешение стилей. У нас есть, конечно, что-то этническое из прошлой квартиры. Она вообще была вся такая восточная. Но в этой квартире планируем строгость и минимализм, не обойдется без элементов декора, потому что у меня, например, есть картины, которые мне подарили и которые я написала сама», — рассказала Елена.