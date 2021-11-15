Елена Голунова рассекретила имя новорожденного сына

53-летняя звезда стала матерью в пятый разЕлена Голунова, 53-летняя звезда шоу «Битва экстрасенсов» и мать телеведущего Влада Кадони, рассекретила имя новорожденного сына. Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Instagram.Голунова ранее сообщила, что стала мамой в пятый раз — у нее родился сын. Сейчас звезда телешоу опубликовала серию кадров, где она запечатлена со своим супругом, дочерью и малышом. Подписчики гадали, как же Елена назвала наследника. Как оказалось, женщина дала мальчику имя Андрей — за спиной Голуновой и ее мужа можно увидеть воздушные шары, на которых написано: «Добро пожаловать домой!», «С днем рождения, Андрюша!».А не так давно у колдуньи и ее возлюбленного родилась дочь Милана. 28 октябре девочке исполнился год, тогда Елена и решила впервые показать лицо наследницы.Напомним, в 18 лет Голунова родила сына Виктора, больше известного как Влад Кадони, от мужчины, который был вдвое старше ее. Позже Елена вышла замуж и родила двух сыновей — Дмитрия и Льва. В 2019 году звезда телешоу снова стала женой, а через год родила дочь Милану. В середине ноября у супругов появился на свет сын Андрей.