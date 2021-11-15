Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров

Актриса Елена Проклова считает, что Ольге Бузовой не место во МХАТе. Артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно высказалась в адрес певицы Ольги Бузовой. «Я могу судить по этой девушке только во всем объеме ее проявления. Во МХАТе работала актриса Ия Савина. У нее не было актерского образования. Она была гениальной актрисой. Смоктуновский не имел актерского образования», сказала Елена Проклова.Ольга Бузова Как отметила Елена Проклова, у Ольги Бузовой есть один талант — пробивная способность. «Она свою личность насаждает в наше общество. Это, конечно, заслуживает уважения. Но выход на сцену МХАТа — это оскорбление для всех других актеров, которые посвятили этому все свою жизнь. Почему какая-то девочка, пусть даже с пробивными способностями, не подумает хоть на секунду, что она оскорбляет всех остальных актеров», — заметила Проклова. Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.