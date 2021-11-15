Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров

Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Актриса Елена Проклова считает, что Ольге Бузовой не место во МХАТе. Артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно высказалась в адрес певицы Ольги Бузовой. «Я могу судить по этой девушке только во всем объеме ее проявления. Во МХАТе работала актриса Ия Савина. У нее не было актерского образования. Она была гениальной актрисой. Смоктуновский не имел актерского образования», сказала Елена Проклова.
Ольга Бузова Как отметила Елена Проклова, у Ольги Бузовой есть один талант — пробивная способность. «Она свою личность насаждает в наше общество. Это, конечно, заслуживает уважения. Но выход на сцену МХАТа — это оскорбление для всех других актеров, которые посвятили этому все свою жизнь. Почему какая-то девочка, пусть даже с пробивными способностями, не подумает хоть на секунду, что она оскорбляет всех остальных актеров», — заметила Проклова. Напомним, что минувшим летом Ольга Бузова дважды выходила на сцену МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Позже спектакль был снят с репертуара, а певица изгнана из театра.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года
Стоит ли опасаться магнитных бурь с 15 по 21 ноября 2021 года
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой
Юлия Савичева рассказала о звездной болезни
Юлия Савичева рассказала о звездной болезни
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox Series X | S и в режиме производительности
Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox
Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox
Майор Нельсон показал юбилейный торт к 20-летию первого Xbox
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на родине
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на
Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них другими глазами
Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них
Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого 15.11.2021
Пользователи похвасталась своими интересными находками из прошлого
Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
Подборка интересных "гаджетов" из прошлого 15.11.2021
Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад. Установить это помогли пробы базальтов из Якутии
Суперконтинент Колумбия начал распадаться 1,4 млрд лет назад.
Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но результат не удовлетворил ее ожидания
Девушка сделала 8 пластических операций за 50 000 долларов, но

Топ на сегодня

Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
Сергей Лазарев проиграл сыну в шахматы (видео)
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в

Еще по теме

Проклова раскрыла новые подробности домогательств Табакова
Гениальная актриса! Ольга Бузова сыграет молодую Людмилу Гурченко в фильме «Карнавальная ночь-2»
Почему Проклова не назвала имя насильника?
Елена Проклова задумалась о возможности снова стать мамой