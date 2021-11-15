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ЕС согласовал критерии для санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии

ЕС согласовал критерии для санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии

15:02  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе утвердили критерии для введения санкций против тех, кто, по их мнению, способствует нелегальной миграции из Белоруссии в страны Евросоюза. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ЕС. 

При этом не уточняется, когда могут появиться новые санкционные списки. 

Накануне заседания верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщал, что в рамках действующего санкционного режима планируется ввести санкции против 30 представителей Белоруссии, которые, по мнению министров ЕС, виноваты в кризисе. Это уже пятый пакет европейских санкций против Белоруссии, которые Евросоюз начал вводить осенью прошлого года после президентских выборов в этой стране.


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Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились мигранты, резко обострился в начале прошлой недели. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. Европейские страны обвиняют Белоруссию в намеренной эскалации кризиса. Минск такие обвинения отвергает.

В связи с ситуацией на границе президент Польши Анджей Дуда ввёл на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайной ситуации. К охране границ привлекли полицию и военных. 

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Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российская сторона готова всячески содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза, если от неё что-то будет зависеть. 



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По материалам: pnp.ru

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