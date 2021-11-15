Евгений Стекачев: дума и администрация Иркутска утвердили бюджет благодаря командной работе

15 ноября дума Иркутска утвердила бюджет города на следующий год и на плановый период 2023–2024 годов. Решение приняли на 32-м внеочередном заседании представительного органа. Спикер думы Евгений Стекачев отметил, что бюджет города сохранил свою социальную направленность.

Проект бюджета города Иркутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был рассмотрен семью комиссиями городской думы. Также в обсуждении бюджета принимал участие глава города Руслан Болотов. Депутаты одобрили все предлагаемые администрацией муниципальные программы.

Так, общий объем доходов городского бюджета на следующий год составил 23,9 миллиарда рублей, включая 12,5 миллиарда собственных средств. При этом, согласно прогнозам, расходы составят 23,9 миллиарда рублей.

Спикер Думы Евгений Стекачев отметил, что второй год подряд расходная часть бюджета составляет около 24 миллиарда рублей – это рекордная сумма для города Иркутска. Бюджет принимается без дискуссий, потому что вся полемика проходит на комиссиях и рабочих группах.

Отмечается, что на соцсферу в городском бюджете предусмотрено более 13 миллиардов рублей, или 56% от общего объема расходов в бюджете. Кроме того, существенная статья расходов также предусмотрена на сферу городского хозяйства. На эти цели предполагается направить около 7,3 миллиарда рублей, что составляет 30% от расходов бюджета. Остальная часть бюджета будет распределена на другие сферы.

Руслан Болотов:

— Второй год подряд бюджет поддерживается единогласно. Он по-прежнему имеет социальную направленность. Доля средств, направленных на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику, в 2022 составит более половины всех расходов. Совместно с депутатами мы продолжим работу, направленную на повышение качества жизни и развитие города: строительство социальных учреждений, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и дворовых территорий.

Заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Альфия Валиулина рассказала, что депутаты предусмотрели финансирование наиболее приоритетных направлений. Так, например, ожидается направить средства на реализацию национальных проектов, обеспечение МРОТ, повышение заработной платы сотрудников бюджетных учреждений, строительные работы, а также сохранение мер поддержки жителей и софинансирование для получения межбюджетных трансфертов.

Отмечается, что особую строку расходов в бюджете занимает социальная поддержка населения. В частности, запланировано выделение финансирования на питание школьников, проезд в общественном транспорте, на возведение жилья, лечение, оплату коммунальных услуг. Также предусмотрена поддержка молодых специалистов, семей с детьми, спортсменов и др. Всего на эти цели будет направлено порядка 719 миллионов рублей.

Кроме того, в бюджет заложены средства на переселение жителей региона из ветхого жилья, на дорожные работы, строительство соцобъектов и благоустройство общественных территорий.