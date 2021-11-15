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Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


16:52  Автор: Марьям Гулалиева


Источник: ТАСС



Европейский союз признал сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, выдаваемые Грузией, Молдавией, Сербией и Новой Зеландией, заявили в Еврокомиссии. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.

Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в государствах Евросоюза, пояснили в ЕК.

ЕС может принять решение по «Спутнику V» в первом квартале 2022 года, пишут СМИ


Таким образом, на сегодняшний день к электронной системе Европейского союза подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.

Ранее стало известно, что Минздрав России направил в представительство Евросоюза пакет документов для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Также сообщалось, что идёт согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации «Спутника V». Визит может состояться уже в декабре. 

В октябре СМИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств может принять решение по «Спутнику V» в первом квартале 2022 года.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».



#коронавирус #вакцинация #ЕС


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По материалам: pnp.ru

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