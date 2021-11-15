Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

16:52 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Европейский союз признал сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, выдаваемые Грузией, Молдавией, Сербией и Новой Зеландией, заявили в Еврокомиссии. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.

Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в государствах Евросоюза, пояснили в ЕК.

ЕС может принять решение по «Спутнику V» в первом квартале 2022 года, пишут СМИ

Таким образом, на сегодняшний день к электронной системе Европейского союза подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.

Ранее стало известно, что Минздрав России направил в представительство Евросоюза пакет документов для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Также сообщалось, что идёт согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации «Спутника V». Визит может состояться уже в декабре.

В октябре СМИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств может принять решение по «Спутнику V» в первом квартале 2022 года.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».

#коронавирус #вакцинация #ЕС

168