Факты об известных блюдах, узнав о которых, люди посмотрят на них другими глазами

1. СушиТрадиционное японской блюдо на самом деле придумали не в Японии. Первый вариант суши, состоящий из ферментированного риса и рыбы, приготовили в Китае. Вряд ли вы бы по достоинству оценили этот кулинарный шедевр, учитывая, что рыба была невероятно соленой. Китайцы не жалели соли, потому что хотели предотвратить появление бактерий и микроорганизмов, которые, при отсутствии холодильника, не заставляли себя долго ждать. Но самое интересное, что рис, который мы считаем неотъемлемой частью современных суши, жители Китая не ели, а использовали исключительно для заворачивания и консервирования рыбных ломтиков.2. ЧизкейкЛегенд о происхождении чизкейка очень много. Самая популярная из них гласит, что блюдо появилось в Древней Греции – его преподносили спортсмену-победителю Олимпийских игр. В то время десерт готовили из мягкого козьего сыра, смешанного я яйцами, пшеничной мукой и медом.А вот чизкейк «Нью-Йорк», который считается классическим, не так стар. В 1872 году американский молочник Уильям Лоуренс пытался создать мягкий французский сыр под названием Нефшатель, однако продукт, который у него получился, сильно отличался от задуманного. Так появился «незрелый сыр», который был намного тяжелее и жирнее. Его назвали «Филадельфия», ведь именно этот американский город славился вкусной и качественной едой. Что касается чизкейка «Нью-Йорк», то его впервые приготовил владелец ресторана Turf Арнольд Рубен. Именно он заменил стандартный творог в рецептуре на сливочный сыр Филадельфия.В США появились и другие, не менее популярные вариации десерта:• Чикагский – десерт с твердой корочкой, но мягкий внутри;• Пенсильвания – выпечка с использованием острого творога;• Сметанный – чизкейк, в котором смешаны сливочный сыр и сметана.3. Картофель фриМногие удивляются, когда узнают, что картофель фри придумали в качестве альтернативы…рыбе! Это произошло в Бельгии в 1680 году, когда замерзла река Маас. Рыбу стало трудно вылавливать и местным жителям грозил голод. Всех спас один мужчина, который предложил жарить картофель тонко нарезанными полосками как рыбу. С тех пор это блюдо является одним из самых любимых в Бельгии, однако подают его не с привычным нам кетчупом, а с майонезом.4. ХолодецКогда иностранцы перечисляют типично русские блюда, они обязательно упоминают пельмени, салат Оливье и, конечно, холодец. Однако создателями заливного, к счастью или к сожалению, являются не наши соотечественники. Первое упоминание об этом блюде нашли в арабских книгах Х века. Там описывался рецепт рыбного заливного, которое называлось «карис». Для получения привлекательного внешнего вида, повара окрашивали блюдо с помощью шафрана. Что касается мясной вариации холодца, то и здесь отличились не россияне, а французы. Сейчас свой рецепт заливного есть практически в каждой стране. Например, в Бельгии готовят холодец с кусочками рыбы, как было описано в арабских книгах. А в Дании в блюдо добавляют грибы.5. ПловЭто блюдо считается одним из самых старых на свете. Представляете, первый рецепт плова был записан еще в Х веке персидским ученым Абу Али Сина. В мире существует огромное количество вариаций блюда – одни народы готовят его с олениной, другие – с фисташками, третьи – с сухофруктами. А вот основной ингредиент – рис, остается неизменным. Впрочем, в некоторых странах Восточной Европы вместо него используют пшеницу или булгур. Россиянам также не чужд этот рецепт, поэтому не удивляйтесь если однажды вас накормят именно пшеничным пловом.6. ПиццаИзначально дрожжевые лепешки считались едой малообеспеченных итальянцев. Они пытались готовить их не только для семьи, но и на продажу, однако блюдо не вызывало интереса у путешественников. Томаты стали добавляться в кушанье только к концу XVIII века, так как до этого овощ считался ядовитым. Тогда же ингредиентом пиццы стал сыр. Авторами блюда в том виде, в котором мы знаем его сейчас, являются неаполитанцы. Как только они представили новый вариант выпечки на суд публики, туристы сразу оценили его и даже заезжали в самые бедные районы города, чтобы попробовать местную пиццу.7. ПельмениИ вновь удар по российской кухне. Долго время считалось, что пельмени впервые появились на Урале, однако сейчас ученые сходятся во мнении, что возникновению данного блюда мы обязаны китайцам. Прародителем пельменей являются «баоцзы». Внешне изделия напоминают, скорее, хинкали. Блюдо готовится из дрожжевого теста на пару и визуально представляет собой небольшой пирожок. В качестве начинки чаще всего используется свиной фарш с добавлением капусты.Похожие блюда, но с другими названиями, есть во многих странах – Корее, Германии, Италии. Что касается русских пельменей, то они в основном готовятся из трех видов мяса: свинины, говядины и баранины. Хотя раньше начинка была более разнообразной: повара заворачивали в тесто свиное сало, рыбу, капусту и даже мясо медведя.8. МороженоеДанное блюдо до сих пор вызывает много споров – историки не могут достичь единого мнения относительно его происхождения. Самой популярной считается версия о том, что мороженое изобрел римский император Нерон. Это произошло, когда он приказал своим слугам собрать лед в горах и смешать его с медом. В случае с монголами все было намного интереснее: когда всадники возили сливки через пустыню Гоби, продукт взбивался и застывал в результате падения температуры. Самым популярным мороженым, согласно результатам опросов, считается ванильное, а самым необычным – десерт со вкусом хот-дога. Как вы, наверное, уже догадались, приготовили его в США.9. Хот-догКстати, о хот-догах. Считается, что это блюдо является типично американским, однако на самом деле сказать «спасибо» за фастфуд нужно немцу. Существует версия, что однажды немецкий эмигрант по фамилии Фейхтвангер начал продавать в одном из городов США сосиски. Чтобы покупатели не обжигали руки, мужчина выдавал им перчатки, которые потом нужно было вернуть. Однако клиенты не отличались добросовестностью, из-за чего Фейхтвангер нес убытки. Хорошую идею подала его жена. Она предложила подавать сосиски в булочке, чтобы не терять деньги. Вот так появился первый в мире хот-дог.10. КруассанКогда речь заходит о круассанах, в нашей голове сразу появляется картинка с уютным французским рестораном, из окон которых открывается чудесный вид на Эйфелеву башню или другие парижские достопримечательности. Однако, вопреки распространенному мнению, родиной этого десерта является не Франци, а Австрия. Поговаривают, что предком круассана был кипферль – нежное, тающее во рту печенье, с ванильно-ореховым вкусом.А вот привычная нам выпечка из слоеного теста впервые появилась в 1839 году, когда австрийский офицер Август Занг открыл венскую пекарню. Это заведение быстро приобрело популярность и вдохновило французов на создание такой же вкусной и ароматной выпечки. Они назвали ее croissant, что в переводе означает «полумесяц». Вскоре десерт стал настолько известным, что стал ассоциироваться исключительно с Францией.А вот известный во Франции пирог Клафути действительно придумали в этой стране. Хотя сейчас он популярен далеко за ее пределами.