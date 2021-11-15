Федерация возместит Приангарью 15,8 миллиона рублей на покупку жилья пострадавшим от наводнения

Правительство Российской Федерации возместит бюджету Иркутской области расходы на покупку жилья пострадавшим от наводнения 2019 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 15,8 миллиона рублей поступят из резервного фонда Правительства РФ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Игорь Кобзев:

– Эти средства позволят возместить расходы Иркутской области по предоставлению социальных выплат. Жилищные сертификаты семь семей получили в 2021 году по судебным решениям. Тогда деньги были выделены из областного бюджета.

Также Иркутская область получит 78,8 миллиона рублей от Правительства РФ на выплаты пострадавшим, чье жилье было утрачено в результате наводнения. Средства направят 27 семьям, которые подтвердили свое право на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья на основании повторных обследований пострадавших жилых помещений и судебных решений.

В июне 2019 года в Тулуне вода поднялась до отметки 14 метров. Для сравнения — в 1984 году в Тулуне произошло наводнение, уровень воды поднялся до 9,5 метра. В 2006 году городе построили дамбу на 11 метров, рассчитанную на защиту города от паводков в течение ста лет, но она не помогла. В результате масштабного наводнения в Иркутской области летом 2019 года непригодными для проживания и подлежащими сносу были признаны 7 810 жилых помещений. Владельцы 7 669 из них получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. Из областного и федерального бюджетов на это было направлено около 23 миллиарда рублей.

В Приангарье по решению суда ещё 27 пострадавших от наводнения семей получат жилищные сертификаты

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