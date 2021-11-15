Фил Спенсер: эксклюзивность The Elder Scrolls VI для Xbox — это не наказание для Playstation





После перехода Bethesda в стан Microsoft, появилось много недовольных игроков, которые хотели бы видеть знаменитые франшизы Bethesda на всех игровых платформах. Уже известно, что Starfield станет эксклюзивом Xbox, и практически нет сомнений, что такая же судьба уготована и The Elder Scrolls VI.

В рамках материала GQ, приуроченного к 20-летию Xbox, Фил Спенсер отметил, что ситуация с эксклюзивами некоторых известных игровых франшиз — это не наказание для других платформ. В частности, Спенсер заявил, что The Elder Scrolls VI вероятно получит такую же эксклюзивность, как и Starfield, то есть выйдет только для Xbox и PC:

Речь идет не о наказании какой-либо другой платформы. Я искренне верю, что все платформы могут продолжать расти. Но для того, чтобы Xbox привлекал, я считаю, мы должны давать полный комплект того, что у нас есть. И это является правдой, когда я думаю о Elder Scrolls VI. Ровно также это является правдой, когда я думаю о любой из наших франшиз.

Фил отмечает, что Xbox — это далеко не только приставка, поэтому у огромного количества людей, которые не обладают консолями Microsoft, есть возможность играть в их проекты. В частности, это позволяет делать подписка Game Pass и сервис Cloud Gaming.