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Фил Спенсер: «Не считаю, что надежда – это хорошая модель для развития бренда»

Фил Спенсер: «Не считаю, что надежда – это хорошая модель для развития бренда»


Продвижение игровых приставок Xbox Series X | S на этапе предварительных заказов в 2020 году сопровождалось рекламной кампанией, связанной с Halo Infinite. Предполагалось, что новый шутер от 343 Industries будет доступен на новых консолях Xbox одновременно с их релизом. Но разработчики не успели вовремя закончить игру, и Фил Спенсер в материале GQ обсудил эту ситуацию, отметив, что он недоволен тем, как поступил Xbox.

Спенсер отмечает, что сделано было неправильно, когда Microsoft представила Xbox Series X | S с выходом Halo Infinite, а потом перенесла игру:

Мне не нравится, как мы это сделали. Мне не нравится, что мы показали игру, рассказали о ее запуске при запуске консолей. А затем в течение месяца мы ее перенесли.

Фил Спенсер также отметил, что нужно было быть честными с самими собой, а не тешить себя надеждами, что разработчики успеют закончить игру:

Мы должны были знать раньше и просто быть честными с самими собой. Мы были там не из-за обмана, а из-за… надежды. И я не думаю, что надежда — это отличная стратегия развития бренда.

Из-за переноса Halo Infinite на более поздний срок, стартовали приставки Xbox Series X | S без крупных эксклюзивов.

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По материалам: newxboxone

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