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Game Pass изначально должен был стать сервисом по аренде игр

Game Pass изначально должен был стать сервисом по аренде игр


Игровой сервис Game Pass сейчас неотрывно ассоциируется с брендом Xbox. В 20-летие бренда Xbox руководители игрового направления Microsoft дают много интервью. В том числе, они рассказывают о подписке Game Pass.

В рамках интервью с GQ глава Microsoft по экосистемам Сара Бонд рассказала некоторые интересные детали про сервис Game Pass. По ее словам, изначально концепция сервиса была придумана еще в 2013 году (напомним, что запущен сервис был в июне 2017 года). Внутри Microsoft он был известен под кодовым названием Arches.

Как отмечает Сара Бонд, было запланировано, что Game Pass станет сервисом по аренде игр, но по мере распространения Netflix и Spotify команда остановилась на модели подписки. По ее словам, причиной перехода к модели подписки стало, в том числе, изменение в продолжительности продаж игр:

Раньше около 75% дохода от игры приходилось на первые два месяца после выпуска… в настоящее время они распределяются на два года.

Сара Бонд отмечает, что Microsoft столкнулась с большим сопротивлением со стороны издательств, когда им рассказала свою концепцию. Затем команда начала экспериментировать со старыми тайтлами, чтобы убедить издателей в эффективности сервиса. Сара отмечает, что вовлеченность игроков превзошла все ожидания, что позволило сервису Game Pass превратиться в то, что мы сейчас видим, где выходит немало и новинок.

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По материалам: newxboxone

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