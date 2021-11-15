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География вошла в перечень вступительных испытаний в ОмГПУ

География вошла в перечень вступительных испытаний в ОмГПУ

География вошла в перечень вступительных испытаний в Омском государственном педагогическом университете, сообщает пресс-служба вуза.

Ранее география была введена в перечень вступительных испытаний во многих российских вузах.

В ОмГПУ в настоящее время этот предмет необходим для поступления сразу на семь профилей подготовки. Теперь абитуриентам нужно сдавать географию для поступления на следующие педагогические специальности: биология и химия, география и безопасность жизнедеятельности, географическое образование, образование в области безопасности жизнедеятельности. Также география необходима и для получения непедагогического образования в области государственного и муниципального управления, экономики и туризма.

«География касается всех сторон жизни человека, она наиболее тесно связана с реальной жизнью каждого гражданина. Это и природа, и труд, и хозяйственная деятельность, и отдых. Люди должны знать то место, где они живут. География всегда имела большое практическое значение наряду с русским языком, литературой и историей. Уверен, что география необходима для формирования национальной идентичности, она способствует патриотическому воспитанию молодежи. Поддерживаю создание единой концепции географического образования, работа над которой велась в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом», – отметил ректор ОмГПУ, председатель регионального отделения РГО Иван Кротт.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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