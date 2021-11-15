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Глава Департамента авиации Белоруссии рассказал про расследование крушения АН-12 вблизи Пивоварихи

Глава Департамента авиации Белоруссии рассказал про расследование крушения АН-12 вблизи Пивоварихи

Глава белорусского Департамента по авиации Артем Сикорский в эфире Общенационального телевидения Белоруссии прокомментировал ход расследования авиакатастрофы самолета АН-12 вблизи Пивоварихи. Из расшифрованных переговоров экипажа воздушного судна стало очевидно, что катастрофическая ситуация развивалась в считанные секунды.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет, в нем принимают участие и представители Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Общенационального телевидения страны.

Артем Сикорский:
— Говорить о каких-то выводах в настоящее время преждевременно. О чем точно можно говорить? Воздушное судно находилось на курсе, на глиссаде, заходило уже на посадку. Воздушное судно было в посадочной конфигурации. Ситуация, которая стала катастрофической, развивалась буквально в считанные секунды. В этот короткий промежуток времени экипажу просто не хватило ни времени, ни высоты исправить ту ситуацию, которая произошла. Это сейчас очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна. Мы рассчитываем получить параметрическую информацию из межгосударственного авиационного комитета, нам это необходимо, чтобы мы сымитировали эти ситуации на тренажере для лучшего понимания экспертами, что все-таки произошло в последние секунды на борту АН-12. Эта процедура позволит экспертам четко понять, что произошло, и сделать необходимые выводы, чтобы подобные ситуации не происходили впредь.

Крушение Ан-12 произошло вечером 3 ноября 2021 года. Транспортный самолет упал в районе села Пивовариха. В самолете находилось девять человек, это граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Все они погибли. Подробнее о происшествии — читайте в сюжете.

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По материалам: irk

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