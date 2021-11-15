Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой может произойти много интересного и важного для каждого из нас. Павел Глоба рассказал, что именно ждет представителей каждого из Знаков Зодиака в период с 15 по 21 ноября.

Портал Woman’s day поделился полезной информацией о том, что может ожидать нас в самый разгар ноября. Эта неделя будет очень важной с точки зрения судьбы и кармы, поэтому астролог настоятельно рекомендует всем нам не терять концентрации внимания и быть максимально бдительными, ответственными.

Овен

В сожалению, для Овнов неделя начнется не с самой приятной ноты, потому что 15 и 16 числа звезды и планеты будет находиться в диссонансе. Ожидается отток жизненных сил. Чтобы было больше энергии, Овнам нужно избавиться от вещей, которые крадут энергию. В финансовом плане Овнам может повезти во второй половине рабочей недели. Если удастся заработать больше денег, лучше потратить их на расчет по долгам, а не на какие-то личные покупки и бессмысленный шопинг. В семейных отношениях ожидаются неурядицы, поэтому лучше не спорить со второй половинкой и родственниками.

Телец

У Тельцов начинается очень благоприятное время для работы, но, возможно, придется рассчитывать только на себя, поскольку у компаньонов и партнеров может появиться толика неуверенности. На помощь Тельцам придет врожденные умение убеждать, а также пять простых принципов повышения благосостояния. В семейной жизни Павел Глоба настоятельно советует Тельцам идти навстречу любимому человеку. Это спасет пару от ругани и ссор. Максимально благоприятное время для на этой неделе наступает только на выходных. Будние дни ожидаются довольно напреженными.

Близнецы

Близнецам стоит помнить, что счастье не только в приобретении чего-то нового, но и в отказе от всего ненужного. Им нужно помнить о пяти вещах, от которых стоит отказаться как можно скорее, чтобы стать счастливее. Большое внимание, по мнению астролога, Близнецам стоит уделить сфере здоровья — как физического, так и ментального. Нужно больше времени проводить на свежем воздухе и больше двигаться, чтобы не унывать. В работе и бизнесе нужно занять позицию охотника. Нужно ждать удобного случае, не тратя сил и времени на безрассудные и необдуманные действия.

Рак

У Раков неделя начнется не с самой приятной ноты, но зато 17 и 18 числа их ждет невероятный всплеск удачи и положительной энергии. Нужно научиться мыслить позитивно, чтобы любые проблемы и трудности этой недели не отразились на общих успехах этих людей. Финансовая фортуна на стороне Раков, поэтому им улыбнется большая удача в работе и бизнесе. Возможно появление новых клиентов, повышение по службе, поднятие заработной платы. В любви тоже можно проявлять активность, причем и тем, кто в отношениях, и тем, кто пока свободен.

Лев

У львов неделя начнется сразу с благоприятной ноты. Повышенную любовную активность стоит немного приостановить. Львам нужно сфокусироваться на работе, на доме и насущных делах. Очень полезно с 15 по 21 число будет пользоваться техниками обретения счастья. Важно понять, что оно состоит не только в любви или богатстве. Счастье для каждого из нас представляет собой нечто большее, чем просто успех. Всем Львам, которые хотели совершить крупные покупки, нужно действовать. На этой неделе звезды и планеты помогут правильно вложить средства.

Дева

Девы могут свободно тратить деньги, вкладывая их в работу, в развлечения, путешествия, ремонт, строительство. Очень большими успехами отметятся Девы, которые занимаются поиском второй половинки. Это идеальное время для романтики, общения с противоположным полом. Люди этого Знака станут более харизматичными и притягательными. Полезно будет проводить время рядом со второй половинкой и родственниками. Также очень важно научиться доверять внутреннему голосу, который вряд ли обманет Дев.

Весы

Понедельник и вторник 15 и 16 числа — самые неблагоприятные дни недели. В эти дни ночные светила могут спровоцировать рост проблем, а также сделать актуальными темные стороны Весов. Большая удача ждет тех людей данного Знака, которые умеют жертвовать своим временем и другими ресурсами ради своих близких. Доброта принесет им целую массу приятных дивидендов. Также с 15 по 21 число важно начать бороться с вредными привычками. В любовной сфере стоит опасаться измен — как со своей стороны, так и со стороны второй половинки. Возможно образование любовных треугольников.

Скорпион

Скорпионов ожидает немного вялая неделя, на которой очень важно помнить о вещах, от которых нужно отказаться, чтобы стать бодрее. Физическая и эмоциональная бодрость станут крайне важными элементами успеха. Астролог отмечает, что с 15 по 21 ноября можно смело фокусироваться на новых делах. Очень важно, чтобы новые начинания были одобрены близкими людьми. Это придаст Скорпионам еще больше уверенности в себе и в том, что они делают. Возможно, что любовь отойдет не на второй и даже не на третий план, но в этом нет ничего страшного.

Стрелец

Стрельцы — мастера самопрограммирования. На этой неделе им придется попробовать снова запрограммировать свою энергетику на успех, особенно 20 и 21 числа, когда настроение ночных светил станет деструктивным. Рабочая неделя пройдет спокойно и без больших неожиданных проблем. В любви тоже все будет спокойно. Астролог советует Стрельцам расслабиться и наслаждаться тем, что уже есть в их жизни, не проявляя жадности и чрезмерной активности. На выходных лучше расслабиться, не посещая при этом людных мест.

Козерог

Козерогам на этой неделе удача будет улыбаться, скорее всего, в период с 17 по 19 ноября. В остальные дни, особенно в понедельник и вторник, Павел Глоба рекомендует отбросить в сторону рутинные дела. Нужно больше веселиться и развлекаться, чтобы не угасала энергия и не пропадала мотивация. В начале и в конце недели Козероги могут воспользоваться универсальными советами астрологов о привлечении удачи на каждый день. У тех представителей Знака, которые пока одиноки, могут появиться новые отношения.

Водолей

Водолеям стоит опасаться людей со злым сердцем. На наличие темной ауры могут указывать шесть признаков, о которых лучше помнить не только сейчас, но и всегда в целом. Это очень удачное время для предложения руки и сердца, для планирования свадьбы, новых знакомств и перевода отношений на новый уровень. Что касается работы, то с 15 по 21 число Водолеям удастся претворить в жизнь давние планы. Амбициозные люди этого Знака будут на коне. Павел Глоба отмечает, что можно принимать важные решения. Также звезды хотят видеть в Водолеях доброту, мягкость по отношению к близким.

Рыбы

Рыбам стоит постараться повысить энергетику и жизненный тонус. Особенно это касается второй половины рабочей недели. С 17 по 19 число Рыб ожидает очень благоприятный период. Выходные лучше посвятить отдыху — как и полагается. В субботу и воскресенье важно общаться с близкими, выражать искренне свои чувства. Любая активность на любовном фронте будет полезной. В делах и в работе тоже лучше не сидеть на месте. Это прекрасное время для заключения сделок, серьезных покупок.