«Хочу родить в следующем году»: Семенович рассказала о планах по пополнению семейства

Звезда не исключает обращения к суррогатной материАнна Семенович, как известно, активно занимается личной жизнью, психологией и вопросами будущего материнства. Певица уже рассказывала WomanHit.ru, что заморозила яйцеклетки. Ну а недавно она призналась, когда именно собирается осуществить планы по пополнению в семье. Оказалось, что звезду можно будет поздравлять уже довольно скоро.«Я планирую стать мамой в следующем году. Я заморозила яйцеклетки несколько месяцев назад, и это был первый шаг к этому. Так что я хочу сказать, что в наше время все возможно в любом возрасте. Хочу сказать девочкам, которые в тридцать пять лет еще не стали мамами, чтобы они вообще не переживали. В Америке многие звезды Голливуда рожают и после сорока лет, и в пятьдесят. И у нас все будет хорошо — главное, было бы желание», — поведала артистка во время недавних съемок клипа.Также Анна рассказала, что она не собирается прибегать к услугам суррогатного материнства.«Я хочу попробовать родить сама, конечно. Но если вдруг у меня что-то не получится, я, конечно, буду прибегать к процедуре суррогатного материнства, в этом нет ничего плохого. Слава богу, сейчас есть такая возможность, что женщины могут воспользоваться такой процедурой», — подытожила звезда.