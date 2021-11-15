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Игорь Крутой в четвертый раз стал дедушкой

Игорь Крутой в четвертый раз стал дедушкой
Внебрачный сын композитора подарил ему внукаКомпозитор Игорь Крутой в четвертый раз стал дедушкой — внебрачный сын артиста Яков Крутой впервые стал отцом. Об этом мужчина сообщил в своем личном блоге в Instagram.Яков поделился фотографией, где он запечатлен вместе с женой и ребенком в родильной палате. У супругов появился на свет сын, имя которого пока не известно. Также Крутой-младший отметил, что мальчик родился 14 ноября.Спустя время мужчина выложил еще одну фотографию с супругой и сыном. «Большое спасибо всем за поздравления. Всех обнимаю!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал кадр наследник композитора.
Напомним, Игорь узнал о существовании внебрачного сына около трех лет назад. Яков сам вышел на связь с отцом. Крутой сразу предложил мужчине сделать ДНК-тест, результат которого в итоге подтвердил родство композитора и Якова. Сейчас наследник артиста является полноценным членом звездной семьи.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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