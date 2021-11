Играть в GTA San Andreas: Definitive Edition лучше всего на Xbox Series X | S и в режиме производительности





Графические изменения в обновленной трилогии Grand Theft Auto понравились далеко не всем игрокам. Кроме спорных моментов, игры из сборника могут похвастаться проблемами с производительностью практически на всех игровых приставках и на PC. Несмотря на это, автор канала ElAnalistaDeBits провел анализ работы GTA San Andreas: Definitive Edition на всех приставках, чтобы выяснить, чем отличается игра на разных приставках, и где все же лучше в нее играть.

Наиболее интересные детали из анализа GTA San Andreas: Definitive Edition, которые касаются консолей Xbox:

Xbox Series X имеет два режима работы. Режим качества: динамическое 4K (от 1872p) при 30 FPS. Режим производительности: динамическое 1800p при 60 FPS.Xbox Series S имеет два режима работы. Режим качества: 1440p при 30 FPS. Режим производительности: 1080p при 60 FPS.Xbox One предлагает режим 720p при 30 FPS. Xbox One X – 1440p при 30 FPS. На Xbox One X нет режима производительности.Когда активируется режим качества, игроки получают улучшение теней, отражений и окружающего света.На Xbox Series X среднее динамическое разрешение чуть выше, чем на Playstation 5.На Xbox Series X и Playstation 5 дальность прорисовки лучше, чем на других консолях, но все еще весьма низкая.Только на Xbox Series X | S и Playstation 5 есть облака.Во всех версиях одинаковое качество текстур, кроме Switch – там хуже.Быстрее всего игра загружается на приставках Xbox.На Xbox One есть некоторые проблемы со звуком.На Xbox One играть сложно в GTA San Andreas: Definitive Edition, падение частоты до 25 кадров в секунду.

Автор приходит к выводу, сравнив версии для всех консолей Xbox и Playstation, что лучше всего играть в GTA San Andreas: Definitive Edition на Xbox Series X | S в режиме производительности. Во всех других вариантах и на всех других консолях игра сейчас имеет проблемы с подвисаниями и снижением частоты кадров. Вероятно, можно ожидать, что разработчики в будущем исправят ряд проблем патчами.

